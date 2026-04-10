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Cultura

Cannes divulga seleção à Palma de Ouro sem Brasil na competição

Edição deste ano será realizada entre os dias 12 e 23 de maio
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/04/2026 - 14:36
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 10/04/2026 - Festival de Cannes 2026. Foto: Festival de Cannes/Divulgação
© Festival de Cannes/Divulgação

O Festival de Cannes anunciou os filmes que concorrem à Palma de Ouro na 79ª edição, que será realizada entre os dias 12 e 23 de maio, na França. A seleção foi apresentada, nesta quinta-feira (9), em entrevista à imprensa conduzida pela presidente do festival, Iris Knobloch, e pelo diretor artístico, Thierry Frémaux. Segundo a organização, cerca de 95% da programação já está definida, e novos títulos podem ser incorporados nas próximas semanas.

Apesar de não ter filmes na competição principal, o Brasil integra a programação com o longa Elefantes na Névoa, selecionado para a mostra Un Certain Regard. A produção é uma coprodução internacional com participação de produtoras brasileiras.

Considerado o principal evento do cinema mundial, Cannes chega à edição de 2026 com uma curadoria marcada pelo protagonismo do cinema europeu e asiático e pela ausência de produções brasileiras na competição principal.

Entre os destaques está o novo longa do espanhol Pedro Almodóvar, Autofiction (também divulgado como Amarga Navidad), confirmado na disputa pela Palma de Ouro. A seleção também reúne cineastas reconhecidos do circuito internacional, como Ryûsuke Hamaguchi e Hirokazu Kore-eda, reforçando a diversidade estética e geográfica da mostra.

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Brasil

16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação
16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação - MK2Films/Divulgação

A ausência brasileira na disputa pela Palma de Ouro contrasta com o desempenho do país na edição anterior. Em 2025, O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, estreou no festival e conquistou os prêmios de melhor direção e melhor ator, para Wagner Moura.

O longa seguiu em circulação internacional e recebeu indicações ao Oscar de 2026, consolidando a presença recente do cinema brasileiro no circuito global.

Mostras

A edição de 2026 contará ainda com mostras paralelas, como Cannes Première, Cannes Classics e sessões especiais. O filme de abertura será The Electric Kiss, do diretor francês Pierre Salvadori.

Entre as exibições fora de competição estão produções assinadas por Steven Soderbergh, Andy Garcia e John Travolta, que estreia na direção.

O júri da competição será presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook. Já as Palmas de Ouro honorárias serão concedidas a Peter Jackson e Barbra Streisand.

Filmes em competição pela Palma de Ouro

  • Minotaur, de Andrey Zvyagintsev
  • El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen
  • The Man I Love, de Ira Sachs
  • Fatherland, de Paweł Pawlikowski
  • Moulin, de László Nemes
  • Stories Of The Night, de Léa Mysius
  • Fjord, de Cristian Mungiu
  • Notre Salut, de Emmanuel Marre
  • Gentle Monster, de Marie Kreutzer
  • Nagi Notes, de Koji Fukada
  • Hope, de Na Hong-jin
  • Sheep In The Box, de Hirokazu Kore-eda
  • Garance, de Jeanne Herry
  • All Of A Sudden, de Ryûsuke Hamaguchi
  • The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach
  • Coward, de Lukas Dhont
  • The Black Ball, de Javier Ambrossi e Javier Calvo
  • Life Of A Woman, de Charline Bourgeois-Tacquet
  • Parallel Tales, de Asghar Farhadi
  • Autofiction, de Pedro Almodóvar
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Cannes 2026 Palma de Ouro
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