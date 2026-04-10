Cannes divulga seleção à Palma de Ouro sem Brasil na competição

Edição deste ano será realizada entre os dias 12 e 23 de maio

O Festival de Cannes anunciou os filmes que concorrem à Palma de Ouro na 79ª edição, que será realizada entre os dias 12 e 23 de maio, na França. A seleção foi apresentada, nesta quinta-feira (9), em entrevista à imprensa conduzida pela presidente do festival, Iris Knobloch, e pelo diretor artístico, Thierry Frémaux. Segundo a organização, cerca de 95% da programação já está definida, e novos títulos podem ser incorporados nas próximas semanas.

Apesar de não ter filmes na competição principal, o Brasil integra a programação com o longa Elefantes na Névoa, selecionado para a mostra Un Certain Regard. A produção é uma coprodução internacional com participação de produtoras brasileiras.

Considerado o principal evento do cinema mundial, Cannes chega à edição de 2026 com uma curadoria marcada pelo protagonismo do cinema europeu e asiático e pela ausência de produções brasileiras na competição principal.

Entre os destaques está o novo longa do espanhol Pedro Almodóvar, Autofiction (também divulgado como Amarga Navidad), confirmado na disputa pela Palma de Ouro. A seleção também reúne cineastas reconhecidos do circuito internacional, como Ryûsuke Hamaguchi e Hirokazu Kore-eda, reforçando a diversidade estética e geográfica da mostra.

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Brasil

A ausência brasileira na disputa pela Palma de Ouro contrasta com o desempenho do país na edição anterior. Em 2025, O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, estreou no festival e conquistou os prêmios de melhor direção e melhor ator, para Wagner Moura.

O longa seguiu em circulação internacional e recebeu indicações ao Oscar de 2026, consolidando a presença recente do cinema brasileiro no circuito global.

Mostras

A edição de 2026 contará ainda com mostras paralelas, como Cannes Première, Cannes Classics e sessões especiais. O filme de abertura será The Electric Kiss, do diretor francês Pierre Salvadori.

Entre as exibições fora de competição estão produções assinadas por Steven Soderbergh, Andy Garcia e John Travolta, que estreia na direção.

O júri da competição será presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook. Já as Palmas de Ouro honorárias serão concedidas a Peter Jackson e Barbra Streisand.

Filmes em competição pela Palma de Ouro