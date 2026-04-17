Carnaval 2027: veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do Rio
O Rio de Janeiro já definiu a ordem dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial para o carnaval de 2027. O sorteio organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), que definiu a entrada de cada agremiação na Marquês de Sapucaí, ocorreu na noite desta quinta-feira (16).
Em clima de festa, juntou sambistas e representantes das escolas, na Cidade do Samba, na região portuária da capital. Tudo acompanhado de muita música com shows do cantor e compositor Dudu Nobre e do grupo Os Puxadores do Samba, composto por intérpretes das escolas.
O público se animou ainda com a apresentação especial da Viradouro, campeã em 2026 com o tema Mestre Ciça. A escola levou para o evento o troféu conquistado pela vermelho e branco, de Niterói.
Conforme o regulamento do Grupo Especial, três escolas já entraram no sorteio com posições definidas. A União de Maricá, que foi campeã da Série Ouro em 2026 e, por isso, ganhou o direito de integrar a chamada elite do carnaval do Rio, vai abrir os desfiles no domingo, 7 de fevereiro; a Mocidade Independente de Padre Miguel, que foi a penúltima classificada, ficando em 11º lugar em 2026 será primeira a entrar na avenida na noite de segunda (8) e a Portela, que ficou em 10º vai iniciar os desfiles na terça-feira (9).
“As demais agremiações foram organizadas em trincas, definidas em plenária com os presidentes das escolas, e participaram do sorteio que definiu a sequência completa das apresentações na Sapucaí”, informou a Liesa).
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De acordo com o sorteio, a Beija-Flor, vice-campeã deste ano, será a segunda a desfilar na noite de domingo. A azul e branco de Nilópolis vai homenagear a pajé marajoara, ambientalista e escritora, Zeneida Lima, com o enredo Zeneida: o sopro do pó de louro.
O encerramento das apresentações será com a Mangueira, a última a entrar na avenida na noite de terça-feira. A verde e rosa escolheu o enredo Oyá por nós, uma homenagem à orixá Oyá, também chamada de Iansã e vai levar para a avenida a ancestralidade afro religiosa e a força da divindade associada aos ventos, às tempestades e às poderosas energias de transformação, segundo a agremiação.
Ordem dos desfiles:
Domingo, 7 de fevereiro
- 1 - União de Maricá
- 2 - Beija-Flor
- 3 - Paraíso do Tuiuti
- 4 - Vila Isabel
Segunda-feira, 8 de fevereiro
- 1 - Mocidade
- 2 - Unidos da Tijuca
- 3 - Salgueiro
- 4 - Imperatriz Leopoldinense
Terça-feira, 09 de fevereiro
- 1 - Portela
- 2 - Viradouro
- 3 - Grande Rio
- 4 - Mangueira
Mirins
Também na noite desta quinta-feira, a Liesa promoveu o sorteio da ordem de desfiles das escolas de samba mirins, que, pela primeira vez, foi em conjunto com as grandes agremiações. Para a Liesa, a iniciativa ressaltou a importância da formação de novas gerações para o futuro do samba.
“O momento deu visibilidade às agremiações que representam a base do carnaval e ajudam a manter viva a tradição carnavalesca”, diz a nota.
As escolas mirins do Rio Carnaval 2027 vão se apresentar nos dias 23, 24 e 30 de janeiro, com três escolas por noite. No dia 12 de fevereiro, 12 agremiações encerram a programação dedicada às novas promessas das escolas.
Ordem dos desfiles:
Sábado, 23 de janeiro
- 1 - Golfinhos do Rio de Janeiro
- 2 - Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy
- 3 - Corações Unidos do CIEP
Domingo, 24 de janeiro
- 1 - Inocentes da Caprichosos
- 2 - Miúda da Cabuçu
- 3 - Império do Futuro
Sábado, 30 de janeiro
- 1 - Petizes da Penha
- 2 - Nova Geração do Estácio
- 3 - Infantes do Lins
Sexta-feira, 12 de fevereiro
- 1 - Maricá do Futuro
- 2 - Herdeiros da Vila
- 3 - Estrelinha da Mocidade
- 4 - Filhos da Águia
- 5 - Pimpolhos da Grande Rio
- 6 - Sonho do Beija-Flor
- 7 - Crias da Imperatriz
- 8 - Mangueira do Amanhã
- 9 - Tijuquinha do Borel
- 10 - Aprendizes do Salgueiro
- 11 - Virando Esperança
- 12 - Os Netinhos do Tuiuti
“Mantendo o caráter popular da celebração e reforçando o compromisso social da Liesa e do mundo do samba com a sociedade, o acesso foi garantido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível”, informou a Liesa.