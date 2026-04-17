Carnaval 2027: veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do Rio

União de Maricá será a primeira a entrar na avenida

O Rio de Janeiro já definiu a ordem dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial para o carnaval de 2027. O sorteio organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), que definiu a entrada de cada agremiação na Marquês de Sapucaí, ocorreu na noite desta quinta-feira (16).

Em clima de festa, juntou sambistas e representantes das escolas, na Cidade do Samba, na região portuária da capital. Tudo acompanhado de muita música com shows do cantor e compositor Dudu Nobre e do grupo Os Puxadores do Samba, composto por intérpretes das escolas.

O público se animou ainda com a apresentação especial da Viradouro, campeã em 2026 com o tema Mestre Ciça. A escola levou para o evento o troféu conquistado pela vermelho e branco, de Niterói.

Conforme o regulamento do Grupo Especial, três escolas já entraram no sorteio com posições definidas. A União de Maricá, que foi campeã da Série Ouro em 2026 e, por isso, ganhou o direito de integrar a chamada elite do carnaval do Rio, vai abrir os desfiles no domingo, 7 de fevereiro; a Mocidade Independente de Padre Miguel, que foi a penúltima classificada, ficando em 11º lugar em 2026 será primeira a entrar na avenida na noite de segunda (8) e a Portela, que ficou em 10º vai iniciar os desfiles na terça-feira (9).

“As demais agremiações foram organizadas em trincas, definidas em plenária com os presidentes das escolas, e participaram do sorteio que definiu a sequência completa das apresentações na Sapucaí”, informou a Liesa).

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De acordo com o sorteio, a Beija-Flor, vice-campeã deste ano, será a segunda a desfilar na noite de domingo. A azul e branco de Nilópolis vai homenagear a pajé marajoara, ambientalista e escritora, Zeneida Lima, com o enredo Zeneida: o sopro do pó de louro.

O encerramento das apresentações será com a Mangueira, a última a entrar na avenida na noite de terça-feira. A verde e rosa escolheu o enredo Oyá por nós, uma homenagem à orixá Oyá, também chamada de Iansã e vai levar para a avenida a ancestralidade afro religiosa e a força da divindade associada aos ventos, às tempestades e às poderosas energias de transformação, segundo a agremiação.

Ordem dos desfiles:

Domingo, 7 de fevereiro

1 - União de Maricá

2 - Beija-Flor

3 - Paraíso do Tuiuti

4 - Vila Isabel

Segunda-feira, 8 de fevereiro

1 - Mocidade

2 - Unidos da Tijuca

3 - Salgueiro

4 - Imperatriz Leopoldinense

Terça-feira, 09 de fevereiro

1 - Portela

2 - Viradouro

3 - Grande Rio

4 - Mangueira

Mirins

Também na noite desta quinta-feira, a Liesa promoveu o sorteio da ordem de desfiles das escolas de samba mirins, que, pela primeira vez, foi em conjunto com as grandes agremiações. Para a Liesa, a iniciativa ressaltou a importância da formação de novas gerações para o futuro do samba.

“O momento deu visibilidade às agremiações que representam a base do carnaval e ajudam a manter viva a tradição carnavalesca”, diz a nota.

As escolas mirins do Rio Carnaval 2027 vão se apresentar nos dias 23, 24 e 30 de janeiro, com três escolas por noite. No dia 12 de fevereiro, 12 agremiações encerram a programação dedicada às novas promessas das escolas.

Ordem dos desfiles:

Sábado, 23 de janeiro

1 - Golfinhos do Rio de Janeiro

2 - Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy

3 - Corações Unidos do CIEP

Domingo, 24 de janeiro

1 - Inocentes da Caprichosos

2 - Miúda da Cabuçu

3 - Império do Futuro

Sábado, 30 de janeiro

1 - Petizes da Penha

2 - Nova Geração do Estácio

3 - Infantes do Lins

Sexta-feira, 12 de fevereiro

1 - Maricá do Futuro

2 - Herdeiros da Vila

3 - Estrelinha da Mocidade

4 - Filhos da Águia

5 - Pimpolhos da Grande Rio

6 - Sonho do Beija-Flor

7 - Crias da Imperatriz

8 - Mangueira do Amanhã

9 - Tijuquinha do Borel

10 - Aprendizes do Salgueiro

11 - Virando Esperança

12 - Os Netinhos do Tuiuti

“Mantendo o caráter popular da celebração e reforçando o compromisso social da Liesa e do mundo do samba com a sociedade, o acesso foi garantido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível”, informou a Liesa.