CCBB do Rio abre mostra sobre as cineastas do horror pelo mundo

Começa nesta quarta-feira (15), no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro (CCBB RJ), a segunda edição da mostra Mestras do Macabro – As Cineastas do Horror ao Redor do Mundo.

A exposição segue até o dia 18 de maio, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria física e no site do CCBB.

No período de 18 de abril a 24 de maio, a mostra estará também no CCBB SP, seguindo para o CCBB DF, onde ficará do dia 30 de junho a 2 de agosto.

A mostra apresenta 31 obras dirigidas por mulheres; sete nas quais elas exercem funções fundamentais, como roteiro, montagem, fotografia, trilha sonora, maquiagem, efeitos especiais.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Celebração

A curadora da mostra, Beatriz Saldanha, explica que a ideia da mostra é celebrar a participação das mulheres no cinema de horror de forma geral.

As vampiras contemporâneas, o misticismo e a religiosidade, além da representação da chamada “loucura” feminina, um dos tópicos mais recorrentes e controversos do horror, são temas presentes na mostra.

“A gente percebe claramente, comparando os filmes dos anos de 1980 com os filmes de agora, que há atualmente uma autoconsciência das mulheres em tratar das próprias questões femininas nos filmes”.

Embora o foco sejam produções recentes, a mostra mantém compromisso com o resgate histórico. A sessão de abertura apresenta Hollywood 90028 (1973), de Christina Hornisher, obra que foi redescoberta internacionalmente e que destaca o retrato amargo da desilusão com o sonho da indústria cinematográfica mais cobiçada do mundo.

Homenagens

Durante a mostra, três mulheres serão homenageadas. A cineasta francesa Marina de Van, com a exibição de três longas-metragens que ela dirigiu: Encontro com o passado; O lado sombrio; e Em minha pele.

A cineasta experimental do vídeo norte-americana Cecelia Condit é o segundo destaque. A videomaker executou trabalhos mais importantes no campo do cinema experimental, com curtas como Talvez em Michigan e Debaixo da pele.

A terceira homenageada será a atriz brasileira Gilda Nomacce, considerada a “rainha do grito” e reconhecida por seus papéis no cinema desse gênero no país. Gilda ministrará uma aula ao público inscrito.

A programação marca presença da produção brasileira contemporânea com a pré-estreia de Love Kills, de Luiza Schelling Tubaldini; sessões especiais de Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar, e de O despertar de Lilith, de Monica Demes; além de curtas-metragens estrelados por Gilda Nomacce.

Baile macabro

E, no dia 17 de abril, ocorre a festa gótica “Noite no Museu - Mestras do Macabro”. O evento começará com a pré-estreia de Love Kills, de Luiza Schelling Tubaldini, que conversa com o público após a sessão.

Às 23h, Ana Cañas apresenta o show “Rita Total”. Na sequência, DJ Cammy comanda a pista de dança.

“Vai ser uma noite temática com as vampiras. Acho que vai ser super legal”, disse Beatriz Saldanha, ao convidar as pessoas a comparecerem vestidas a caráter.

Ingressos para a festa gótica podem ser encontrados na bilheteria física e no site do CCBB.