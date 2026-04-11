Cena Musical exibe show que celebra dez anos da banda Afrojazz
O programa Cena Musical apresenta um show especial da banda Afrojazz na madrugada deste sábado (11) para domingo (12), à meia-noite, na TV Brasil. O espetáculo foi gravado com exclusividade, pela emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro.
A apresentação celebra os 10 anos de trajetória do grupo, com releituras do arranjador Moacir Santos e do multi-instrumentista nigeriano Fela Kuti. Durante a atração, o Afrojazz também interpreta faixas autorais do disco African Brothers e outras composições inéditas, percorrendo toda a história do grupo desde o seu surgimento nos bailes da Lapa, tradicional bairro carioca.
O grupo é formado por Eduardo Santana (trompete), Oswaldo Lessa (sax), Roque Miguel (percussão), Rodrigo Ferrera (baixo), Antonio Neves (trombone), Negralha (samples e scratchs), Gabriel de Aquino (guitarra) e Caio Oica (bateria).
Programa
Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira. O comando desta temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora.
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Serviço
Cena Musical – sábado, dia 11, para domingo, dia 12, à meia-noite, na TV Brasil
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