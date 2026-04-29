logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Começa a valer Plano Nacional do Livro e da Leitura 2026-2036

Página exclusiva detalha incentiva que promove educação e cultura
Agência Brasil
Publicado em 29/04/2026 - 09:22
Brasília
São Paulo (SP), 17/06/2024 - Feira do Livro 2025 no Pacaembu em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Começam a valer nesta quarta-feira (29) novas metas de incentivo à leitura em todo o país. Pelos próximos dez anos, o Plano Nacional do Livro e Leitura 2026-2036 pretende ampliar o número de bibliotecas e facilitar o acesso da população a livros.

O documento, publicado no Diário Oficial da União, serve de instrumento para que estados, municípios e sociedade civil conheçam e implantem os novos normativos de gestão cultural aprovados desde 2023, como o Sistema Nacional de Cultura, o Programa Escola em Tempo Integral e o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares.

A base do plano é a compreensão de que a leitura e a escrita são instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas, de acordo com os princípios a seguir:

  1. compreensão do livro como economia, da leitura como cidadania e da literatura como valor simbólico criativo;
  2. valorização da leitura como ato criativo de construção de sentidos;
  3. promoção do direito à literatura;
  4. desenvolvimento da escrita criativa e literária;
  5. garantia de acesso ao livro e a outros materiais de leitura.

Página exclusiva

O Ministério da Cultura lançou no dia 23 deste mês a nova página do Plano Nacional do Livro e Leitura. A navegação foi organizada em áreas temáticas que facilitam o acesso aos conteúdos. Entre os destaques estão as seções Políticas e Programas, Legislação, Guias e Cartilhas.

Após um período de desatualização desde o ciclo anterior (2006–2016), a retomada do Ministério da Cultura, em 2023, recolocou a construção do novo Plano como prioridade. A execução do plano envolve, além do Ministério da Cultura e da Educação, instâncias colegiadas responsáveis por sua governança.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2025 - Biblioteca comunitária Atelier das Palavras, no morro da Mangueira, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Alerj aprova formação de jovens para promover leitura e escrita no RJ
Biblioteca, Livros, Estantes de livros. Foto: jarmoluk/PixaBay
Pesquisa revela hábitos de leitura de moradores da periferia de SP
09/04/2026 - Browser e app da página do MEC LIVROS. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
MEC Livros terá acervo ampliado para 25 mil obras
Edição:
Talita Cavalcante
livros leitura Ministério da Cultura MEC Diário Oficial da União
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/04/2026 - Sabatina de Jorge Messias para o STF começa no Senado. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política Sabatina de Jorge Messias para o STF começa no Senado
qua, 29/04/2026 - 10:12
São Paulo (SP), 17/06/2024 - Feira do Livro 2025 no Pacaembu em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Começa a valer Plano Nacional do Livro e da Leitura 2026-2036
qua, 29/04/2026 - 09:22
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Justiça MPRJ ouve parentes de mortos na Operação Contenção para elucidar fatos
qua, 29/04/2026 - 08:38
Rio de Janeiro (RJ), 15/08/2024 - Espaço de Desenvolvimento Infantil(EDI) Claudio Cavalcanti, em Botafogo. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Censo: 17% de creches e pré-escolas têm itens básicos para funcionar
qua, 29/04/2026 - 07:53
Crato (CE), 12/05/2023 - Inauguração da creche em Crato/CE. Foto: Angelo Miguel/MEC
Educação Uma em cada 10 crianças de 4 e 5 anos não vai à creche em 876 cidades
qua, 29/04/2026 - 07:50
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Economia Copom decide Selic em meio a guerra e inflação acelerando
qua, 29/04/2026 - 07:28
Ver mais seta para baixo