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Cultura

Cultura ocupa espaço prisional no Rio de Janeiro

Evento será realizado entre os dias 7 e 10 de abril
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/04/2026 - 07:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 06/04/2026 - Semana da Cultura no Sistema Prisional + Horizontes Culturais. Foto: CNJ/Divulgação
© CNJ/Divulgação

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, entre os dias 7 e 10 de abril, no Rio de Janeiro, a primeira Semana da Cultura no Sistema Prisional. A iniciativa reúne atividades de literatura, música, cinema, teatro e artes visuais dentro e fora de unidades prisionais e integra a estratégia nacional Horizontes Culturais, que será oficialmente lançada no último dia do evento.

A abertura acontece nesta segunda-feira (7), às 9h, na Fundação Biblioteca Nacional, em evento fechado para convidados, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. A programação segue ao longo da semana em diferentes regiões do estado, envolvendo pessoas privadas de liberdade, egressas, familiares, artistas, instituições culturais e gestores públicos.

A proposta é dar visibilidade às práticas culturais já existentes no sistema prisional e ampliar o acesso à arte e à cultura nesses espaços. Levantamento do CNJ aponta que 45% das unidades prisionais do país ainda não realizam atividades culturais regulares, o que evidencia o desafio de democratizar o acesso à produção artística no contexto da privação de liberdade.

Ao longo dos quatro dias, estão previstas rodas de leitura, oficinas, sessões de cinema, apresentações artísticas e visitas a museus, realizadas tanto dentro das unidades quanto em equipamentos culturais da cidade. A iniciativa busca ampliar repertórios, estimular a expressão criativa e fortalecer vínculos sociais por meio da cultura.

O encerramento será no dia 10 de abril, às 14h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença do presidente do CNJ, o ministro Edson Fachin. Na ocasião, será lançado oficialmente o programa Horizontes Culturais, com apresentações culturais, exposição de trabalhos produzidos durante a semana e exibição de obras relacionadas à temática penal, selecionadas por curadoria.

A Semana da Cultura no Sistema Prisional se insere em um esforço mais amplo de reconhecimento da cultura como ferramenta de transformação social e de promoção de direitos, inclusive em contextos de vulnerabilidade e restrição de liberdade.

Serviço

Semana da Cultura no Sistema Prisional + Horizontes Culturais
Abertura: 7 de abril, às 9h
Local: Fundação Biblioteca Nacional (evento fechado, com transmissão online)

Programação: de 7 a 10 de abril de 2026
Locais: unidades prisionais e equipamentos culturais do Rio de Janeiro

Lançamento do Horizontes Culturais: 10 de abril, às 14h
Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro (evento fechado)

Mais informações 

 

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Edição:
Valéria Aguiar
CNJ Semana da Cultura no Sistema Prisional Horizontes Culturais Rio de Janeiro música
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