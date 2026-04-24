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Cultura

EBC e Unifap inauguram novo canal digital de TV no sul do Amapá

TV vai beneficiar habitantes de Laranjal do Jari e Vitória do Jari
EBC
Publicado em 24/04/2026 - 19:10
Brasília
EBC e Unifap inauguram novo canal digital de TV no sul do Amapá. Foto: Anatel/Divulgação
© Anatel/Divulgação

O município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, ganhou nesta quinta-feira (23) um novo canal digital com a emissora de televisão da Universidade Federal do Amapá (TV Unifap). A iniciativa amplia o acesso da população à comunicação pública de qualidade e integra o programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom) e executado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A cerimônia de lançamento envolveu autoridades federais, estaduais e municipais. Entre os presentes estiveram a gerente-executiva de Integração de Conteúdos e Rede da EBC, Lidia Neves; o diretor da Rádio e TV Unifap, Rômulo Castro; o gerente Regional da Anatel no Amapá, Edward Aires da Silva; o secretário de Empreendedorismo e Inovação de Laranjal do Jari, Bruno Gama, que na ocasião representou o prefeito em exercício da cidade, Eliá Conrado; e o presidente da Câmara dos Vereadores de Laranjal do Jari, vereador Walcimar Fonseca; além de vereadores e representantes da sociedade local.

Com investimento federal de R$ 828.881, a implantação da emissora no município alcança mais de 45 mil habitantes de Laranjal do Jari e Vitória do Jari.

Integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), a TV Unifap passa a oferecer na nova localidade conteúdos da TV Brasil e produções próprias da universidade. A expansão fortalece a presença da comunicação pública na região amazônica e aumenta o alcance de iniciativas acadêmicas desenvolvidas pela instituição. A população local terá ainda acesso aos sinais do Canal Gov, Canal Educação e Canal Saúde.

A ocasião também marcou a entrada de emissoras da Rede Legislativa de Rádio e TV na região. Entraram em operação em sinal aberto o canal de televisão da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap TV), a TV Câmara Municipal de Laranjal do Jari, a TV Câmara dos Deputados e a TV Senado Federal.

“Esse é um momento histórico para o Amapá e para a comunicação pública. Com a RNCP e a Rede Legislativa, inauguramos oito canais em uma região que até então não tinha nenhuma geradora de TV aberta voltada à cidadania”, comemora a representante da EBC, Lidia Neves.

Segundo ela, “a população de Laranjal do Jari ficou muito animada com essa ideia de poder contar sua própria história e mostrar a sua cultura. Essa integração com as redes permite que a riqueza das identidades locais alcance o território nacional, ao mesmo tempo em que assegura aos moradores o acesso democrático a conteúdos de alta qualidade e relevância pública”.

O presidente da Câmara Municipal, Walcimar Fonseca, enfatizou que as emissoras contribuem para dar visibilidade à região. “Estamos felizes de poder mostrar nossas belezas através da TV”, acrescentou o vereador. Walcimar fez questão de agradecer à EBC e à Alap pelo suporte técnico e compartilhamento de conhecimento, fundamentais para colocar os canais no ar.

“Agradeço por nos ensinarem como nos comunicarmos melhor com a população”, concluiu.

Criada oficialmente em 18 de outubro de 2021, em Macapá, a TV universitária atua na difusão de conteúdos educativos, culturais e científicos, contribuindo para a formação cidadã e o acesso à informação. Com a chegada a Laranjal do Jari, a emissora amplia a capacidade de diálogo com comunidades do interior do estado.

“Estamos felizes de receber esse marco, que vai trazer e ampliar informação aqui em Laranjal do Jari, levando conhecimento para quem precisa. A gestão municipal vê essas inaugurações como uma porta de transparência com os canais públicos, legislativos e governamentais. Tudo isso traz desenvolvimento para a nossa região”, comentou o secretário Bruno Gama.

Brasil Digital

O Programa Brasil Digital tem como objetivo ampliar a oferta do serviço de radiodifusão de sons e imagens digital terrestre e ancilares em municípios onde a EBC e a Câmara dos Deputados não disponham de estação licenciada. A política pública seleciona instituições parceiras para a gestão do local de instalação e da infraestrutura básica necessária, aquisição e implantação de estações de televisão digital, e doação de equipamentos transmissores para as beneficiárias.

“O Brasil Digital conta com R$ 150 milhões oriundos do Novo PAC e  R$ 105 milhões da Anatel, oriundos do Leilão do 4G. A ideia principal do programa é levar a televisão digital a cerca de 400 municípios. Quando chegamos no interior, por exemplo, vemos a dificuldade que a população tem para acessar informação e seus direitos”, explicou o gerente regional da Anatel, Edward Aires.

O diretor da rádio e TV Unifap celebrou a novidade, destacando que a chegada do sinal digital representa um salto na democratização da comunicação regional.

“Com o Brasil Digital, a TV Unifap avança com mais acesso à educação e informação para a população de Laranjal do Jari e Vale do Jari, inclusive para a população indígena e quilombola”, destacou Rômulo Castro.

Multiprogramação – TV Unifap (Laranjal do Jari)

1.1 – TV UNIFAP / TV Brasil
1.2 – Canal Gov
1.3 – Canal Educação
1.4 – Canal Saúde

Multiprogramação – Rede Legislativa (Laranjal do Jari)

9.1 - TV Câmara
9.2 - TV Assembleia
9.3 - TV Câmara Municipal
9.4 - TV Senado

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EBC TV Unifap Brasil Digital comunicação pública Amapá
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