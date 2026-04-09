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Cultura

Evento Viagem Literária passará por 67 cidades de São Paulo

Projeto realiza encontros com escritores e contações de histórias
Matheus Crobelatti*
Publicado em 09/04/2026 - 16:10
São Paulo
São Paulo (SP), 09/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Evento literário. Foto: Luisa Mendes/Divulgação
© Luisa Mendes/Divulgação

A lista das cidades do estado de São Paulo selecionadas para receber a 18ª edição do programa Viagem Literária inclui 67 cidades paulistas. As bibliotecas dos municípios receberão escritores e também vão servir de espaço para contação de histórias.

Nesta edição, o projeto contempla municípios nas regiões de Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Baixada Santista e também a região metropolitana de São Paulo.

As cidades que recebem o evento neste ano podem ser encontradas no site da SisEB.

A Viagem Literária também apoiará a realização de feiras, festas e festivais literários em algumas das cidades selecionadas. Em Buritama e Itapetininga acontecem, respectivamente, o Festival Literário de Buritama e a Feira Literária da Academia Itapetininga de Letras (FLAIL).

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Eventos literários em cidades como Cubatão, Registro, Narandiba, Santa Bárbara d’Oeste, São Bento de Sapucaí e Ubarana receberão apoio público.

“A Viagem Literária é um programa já consolidado nas bibliotecas paulistas, que permite a circulação não só das obras mas também dos próprios autores, o que fomenta não apenas o interesse pela leitura, mas também a vocação da escrita, inspirando a formação de novos escritores, além do apoio fundamental a feiras e festivais literários”, diz Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

As cidades escolhidas para o evento se inscreveram no edital criado pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB). Foram recebidas 120 inscrições, representando 108 municípios paulistas.

O processo seletivo levou em consideração critérios técnicos e de participação institucional como desempenho na edição anterior do programa, cumprimento das contrapartidas exigidas e avaliação dos serviços oferecidos pelas bibliotecas.

 

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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Edição:
Sabrina Craide
viagem literária Cultura São Paulo Bibliotecas
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