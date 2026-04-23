logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Exposição mostra o olhar afro-brasileiro da fotógrafa Lita Cerqueira

Sesc Pompeia exibe imagens inéditas e objetos pessoais
Matheus Crobelatti*
Publicado em 23/04/2026 - 16:37
São Paulo
São Paulo (SP), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Gilberto Gil em foto para exposição fotográfica em SP. Foto: Lita Cerqueira/Divulgação
© Lita Cerqueira/Divulgação

A carreira marcante construída por Lita Cerqueira em mais de cinco décadas de fotografia é contada na exposição Ofício: Luz: Lita Cerqueira: Direito de Olhar, que foi aberta ao público na última quarta-feira, no Sesc Pompeia, em São Paulo.

Amiga de grandes figuras da música brasileira, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Elza Soares, a fotógrafa baiana tem um acervo repleto de imagens icônicas.

A mostra inclui 47 fotografias, três filmagens em câmera super 8, da década de 1970, e um conjunto de objetos do acervo pessoal da fotógrafa.

Grande parte do material é apresentada pela primeira vez ao público. Há fotografias que nunca foram digitalizadas e sete imagens coloridas inéditas, que se sobressaem pela raridade em um acervo composto majoritariamente por imagens em preto e branco.

Além das fotografias de grandes artistas, Lita também registrava o cotidiano da Bahia. Festas populares, retratos de rua e cenas domésticas compõem grande parte da produção da fotógrafa. Ganham destaque os registros de jovens mulheres negras e de cerimônias ligadas a religiões de matriz africana.

Como aponta um dos textos presentes na exposição, “esses registros, juntamente às fotografias da artista, também ampliam a representação do povo brasileiro e, em especial, do povo negro brasileiro”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Intimidade no olhar

Um diferencial no trabalho da Lita é a forma com a qual é utilizado o olhar dos personagens que estão sendo fotografados. O programador do Núcleo de Artes Visuais do Sesc Pompeia, Felipe Abdala, explica que a escolha cria um sentimento de proximidade com o público.

“Uma das coisas que notamos [na fotografia da Lita] é que tem muita gente que olha para a câmera, diretamente para a câmera. São pessoas que sabem que estão sendo fotografadas e que, quando olham para a câmera, estão olhando para quem as fotografou e, quando isso é exibido, estão olhando para o público”, diz Abdala.

Segundo ele, Lita tem um olhar muito particular "que consegue criar uma intimidade com a pessoa que está sendo fotografada com o espectador”.

A curadoria é realizada pelo Sesc junto com a artista e sua equipe, com contribuição de Janaína Damaceno, responsável pelo texto crítico. A exposição integra a primeira parte do projeto Ofício Luz, que visa criar mostras voltadas para a linguagem da fotografia.

O evento permanecerá aberto para visitação até 13 de setembro. O Sesc Pompeia está localizado na Rua Clélia, 93, no bairro Água Branca. O horário de funcionamento é das 10h às 21h, de terça e sexta, e das 10h às 18h, nos sábados, domingos e feriados.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior.

Relacionadas
Rio de Janeiro(RJ), 01/10/2025 - Daniel Rebouças, historiador, pesquisador e autor do livro
Livro resgata obra de Insley Pacheco, pioneiro da fotografia no Brasil
São Paulo (SP), 13/04/2026 - Palco Giratório Sesc 2026. TRopa do Balacobaco Re Te Tei. Foto: Sesc/Divulgação
Sesc inicia em Porto Alegre a 28ª edição do Palco Giratório
São Paulo (SP), 17/04/2026 - Exposição MIS Janes Joplin. Foto: Lucas Mello/MIS
Exposição inédita em SP celebra intensidade e potência de Janis Joplin
Edição:
Vinicius Lisboa
Fotografia Lita Cerqueira São Paulo Sesc exposição
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Igreja Matriz de São Jorge/Youtube
Cultura Igreja Matriz de São Jorge no Rio é elevada a santuário
qui, 23/04/2026 - 17:00
plataforma de petróleo
Economia Brasil pode perder R$ 47 bi ao priorizar petróleo na Foz do Amazonas
qui, 23/04/2026 - 16:43
São Paulo (SP), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Gilberto Gil em foto para exposição fotográfica em SP. Foto: Lita Cerqueira/Divulgação
Cultura Exposição mostra o olhar afro-brasileiro da fotógrafa Lita Cerqueira
qui, 23/04/2026 - 16:37
Brasília (DF), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 25/09/2025 Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Justiça nega pedido de Careca do INSS para barrar apelido
qui, 23/04/2026 - 16:09
Lixo se acumula pela cidade após garis entrarem em greve. Os funcionários da Comlurb, empresa de limpeza urbana municipal, decidiram ontem(28) entrar em greve.
Meio Ambiente Câmara aprova multa para quem descartar lixo em vias públicas
qui, 23/04/2026 - 15:56
Silhueta de presos em presídio. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Direitos Humanos Sistema prisional de São Paulo registra uma morte a cada 19 horas
qui, 23/04/2026 - 15:55
Ver mais seta para baixo