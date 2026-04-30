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Cultura

Feira literária resgata história afro-brasileira no bairro do Bixiga

Programação começa nesta sexta-feira
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 10:35
São Paulo
São Paulo (SP), 29/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A 2ª edição da Feira do Livro da Rocha (FLIR) ocupará o tradicional bairro do Bixiga. Foto: FLIR/Divulgação
© FLIR/Divulgação

A 2ª edição da Feira do Livro da Rocha (Flir) ocupará o tradicional bairro do Bixiga, na capital paulista, a partir desta sexta-feira (1º). Ao todo, serão três dias dedicados à literatura, à convivência e à ocupação cultural da rua. 

Com programação diversa e gratuita, o palco é a própria Rua Rocha, que dá nome ao evento e reúne espaços ligados à cultura e lazer.

As autoras Cidinha da Silva, Geni Núñez, Lilia Schwarcz, Luiza Romão, Márcia Tiburi e Micheliny Verunschk são alguns dos destaques da programação. Elas participarão de mesas de conversa e aulas públicas ao longo desta edição, cujo tema é o Bem viver - conceito presente na cosmovisão de povos originários e movimentos como a Marcha das Mulheres Negras.

A mesa de abertura, prevista para as 10h30 desta sexta-feira, terá expoentes do pensamento sobre o bem viver. 

O político Alberto Acosta e o escritor Kaká Werá Jecupé abordam o conceito a partir das cosmologias indígenas, das formulações andinas e da perspectiva das mulheres negras. 

Ainda neste contexto, a escritora e multiartista negra Thereza Santos (1930-2012), que integrou o Partido Comunista e foi ativista do movimento negro e pelos direitos humanos, é a homenageada deste ano no evento. 

A vida e a trajetória de Thereza serão lembradas e celebradas em mesa de conversa marcada para sábado (2), às 18h.

O evento reunirá mais de 60 editoras e livrarias, além de promover cerca de 70 atividades culturais gratuitas. Organizada pela Livraria Simples, com apoio de outros livreiros e organizações do Bixiga, a feira incluirá atividades para crianças, apresentações musicais e roteiros de turismo. 

Um dos roteiros é o Negros do Bixiga, que percorrerá a herança afro-brasileira do bairro. 

Anelis Assumpção e Claudia Balthazar vão tratar, em mesa de conversa, sobre lutas e caminhos para preservação da memória negra, partindo das experiências do Museu Itamar Assumpção e do coletivo Mobiliza Saracura Vai Vai.

Os escritores e jornalistas Fernando Morais e Cecília Olliveira discutirão temas relacionados às dinâmicas políticas no país e o acirramento da violência. O economista e político Eduardo Suplicy analisa, em aula pública, a realidade brasileira e o projeto da Renda Básica de Cidadania.

Outro destaque da edição é a ação pedagógica Jornada Literária, que resultou na compilação de textos escritos por cerca de 50 estudantes de escolas públicas da região, organizados em antologia que será publicada durante o evento. O objetivo é estimular uma produção literária que reflita a diversidade de vozes e experiências dos jovens do território.

Além da programação voltada à literatura, organizações do bairro vão promover atividades como oficinas de reciclagem, de bordado, de tricô, orientação jurídica, atividades físicas e troca de mudas de plantas.

A programação completa está no site da Flir.

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Edição:
Fernando Fraga
feira cultural bairro Bixiga literatura Feira do Livro da Rocha Flir
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