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Cultura

Festa do Disco celebra Marinês e álbum que marcou a história do forró

Atração da Rádio Nacional que vai ao ar nesta quinta-feira, às 22h
EBC
Publicado em 30/04/2026 - 16:11
Brasília
Brasília (DF), 30/04/2026 - Festa do Disco celebra Marinês e o álbum que marcou a história do forró brasileiro. Foto: Rádio Nacional
© Rádio Nacional

O programa Festa do Disco, atração da Rádio Nacional, desta quinta-feira (30) celebra, a partir das 22h, o disco "O Nordeste e Seu Ritmo", de Marinês e Sua Gente.

O músico e produtor Marcos Farias, filho de Marinês, conversa com a apresentadora e jornalista Cibele Tenório sobre a carreira de sua mãe e sobre o álbum lançado em 1961 pela RCA Victor, um dos mais importantes da história do forró e do xaxado brasileiro.

Inês Caetano de Oliveira, conhecida pelo nome artístico de Marinês, nasceu em São Vicente Férrer, no Maranhão, em 1935, cresceu em Campina Grande, na Paraíba e foi a primeira mulher a formar um grupo de forró no Brasil.

Casada com o sanfoneiro Abdias do Acordeon, com quem formou o Casal da Alegria, ela percorreu o interior do Nordeste antes de chegar ao Rio de Janeiro com o apoio de Luiz Gonzaga que lhe deu o título de Rainha do Xaxado.

Com "O Nordeste e Seu Ritmo", Marinês entregou um retrato sonoro de uma época e de um povo: xaxado, baião, xote e coco reunidos numa voz inconfundível que influenciou gerações, de Elba Ramalho a Amelinha.

Sobre o Festa do Disco

O programa Festa do Disco destaca semanalmente um álbum brasileiro emblemático em entrevistas com artistas, produtores e pesquisadores musicais. Os entrevistados são convidados a revelar bastidores, curiosidades, inspirações, contextos e o processo criativo de cada obra.

Conduzido pela jornalista Cibele Tenório, o bate-papo é intercalado pelas faixas do disco para que o ouvinte conheça também as canções de grandes álbuns da discografia nacional.

Festa do Disco vai ao ar na Rádio Nacional às quintas-feiras, às 22h. É possível também ouvir o programa pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para download na Apple Store e Google Play. Além disso, os episódios estão disponíveis no site do programa.

Sobre a Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço

Festa do Disco - Quinta-feira, dia 30/4, às 22h, na Rádio Nacional

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Edição:
Sabrina Craide
EBC Rádio Nacional Festa do Disco Forró
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