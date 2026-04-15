Festival de cinema BIFF 2026 divulga programação e selecionados

Filmes serão exibidos no Cine Brasília de 29 de abril a 3 de maio
Agência Brasil
Publicado em 15/04/2026 - 14:45
Brasília (DF), 15/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Cena do filme O Segundo Diário de Paulína (Croácia), que será exibido no BIFF 2026. Foto: BIFF 2026/Divulgação
O Brasília International Film Festival (BIFF) divulgou nesta quarta-feira (15) os filmes selecionados e a programação gratuita que será exibida no Cine Brasília, na capital federal, de  29 de abril a 3 de maio. 

Brasília (DF), 15/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Cena do filme A Sombra do Meu Pai (Nigéria), que será exibido no BIFF 2026. Foto: BIFF 2026/Divulgação
Em sua nona edição, o festival recebeu mais de 800 inscrições e foram selecionados para a Mostra Competitiva: 

  • Revoada – Versão Steampunk, de Ducca Rios 
  • Veias Abertas, de Fernando Mamari 
  • Hungria, A Escolha de Um Sonho, de Cristiano Vieira e Izaque Cavalcante 
  • Alpha, de Julia Ducournau 
  • A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr 
  • O roubo/The Theft – Canadá

O curador do festival, Miguel Barbieri, destaca o equilíbrio da seleção, que valoriza tanto autores já reconhecidos internacionalmente quanto novos realizadores. 

“A presença de nomes como Julia Ducournau, vencedora da Palma de Ouro em Cannes, ao lado de estreantes como Akinola Davies Jr, mostra exatamente o que o BIFF busca: ser um espaço de encontro entre trajetórias e futuros possíveis do cinema”

A edição de 2026 do BIFF vai homenagear a produtora Gullane, que terá três filmes exibidos no festival. Entre eles, está a animação Arca de Noé, que fará parte da Mostra BIFF Júnior, voltada ao público infantojuvenil. Outra homenagem será à cineasta brasiliense Cibele Amaral

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Confira a programação completa do BIFF 2026:

29/4  

18h – Coquetel de Abertura 

20h - Momento Trágico, de Cibele Amaral (Brasil). Duração: 17min. Classificação: 16 anos;

20h - Fanon, de Jean-Claude Barny (França). Duração: 133min. Classificação: 16 anos;

30/4

Mostra BIFF Júnior

17h – O Segundo Diário de Paulina P., de Neven Hitrec (Croácia, Sérvia, Eslovênia). Duração: 78min. Classificação: Livre;

Mostra Competitiva

19h - Revoada – Versão Steam Punk, de Ducca Rios (Brasil). Duração: 81 min. Classificação: 16 anos.

21h - Alpha, de Julia Ducournau (França). Duração: 128 min Classificação: 16 anos.

1/5

Mostra Adélia Sampaio

13h - Vasta Natureza de Minha Mãe, de Inez dos Santos e Thoti. Duração: 79 min. Classificação: 16 anos .

Mostra BIFF Júnior

15h – Salum, de TM Malones  (Filipinas). Duração: 77min. Classificação: Livre. 

Homenagem à Gullane

17h - Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert. Duração: 110 min. Classificação: 12 anos. 

Mostra Competitiva

19h - Hungria, A Escolha de Um Sonho, de Cristiano Vieira, Izaque Cavalcante (Brasil). Classificação: 16 anos.

21h – The Theft - O Roubo, de Aisha Jamal (Canadá). Duração: 85min. Classificação: 16 anos

2/5

13h - Mansos, de Juliana Segóvia. Duração: 20min 

Mostra Adélia Sampaio

13h - Me Farei Ouvir, de Bianca Novais, Flora Egécia. Duração: 30min. Classificação: 16 anos.

Sessão Especial

15h - Doval: O Gringo Mais Carioca do Futebol, de Federico Bardini, Sérgio Rossini (Brasil). Duração: 82min Classificação: 14 anos.

Mostra BIFF Júnior

17h - Arca de Noé, de Sérgio Machado e Alois Di Leo (Brasil). Duração: 101min.  Classificação: Livre.

Mostra Competitiva

19h - A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr (Nigéria). Duração: 93min. Classificação: 16.

21h - Veias Abertas, de Fernando Mamari (Brasil). Duração: 75min Classificação: 16 anos

3/5

Homenagem a Cibele Amaral

13h - Por que você não chora?, de Cibele Amaral. Duração: 104min. Classificação: 16 anos. 

15h - O Socorro Não Virá, de Cibele Amaral (Brasil); Duração: 102 min. Classificação: 16 anos.

Sessão Especial

17h - Encruzilhada Sonora, de Márcia Viviane Witczak, Vini Spindola (Brasil). Duração: 61min. Classificação: Livre.

Homenagem a Gullane

18h – O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburguer (Brasil). Duração: 107 min. Classificação: 10 anos. 

20h - Cerimônia de Premiação

 

Maria Claudia
