Festival É Tudo Verdade começa nesta quinta no Rio e em São Paulo

Começa amanhã (9), em São Paulo e no Rio de Janeiro, a 31ª edição do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, com sessões gratuitas em sete salas de cinema. Este ano, o evento inaugura sua curadoria infantil e homenageia os cineastas Vivian Ostrovsky, Jean-Claude Bernardet, Luiz Ferraz, Rubens Crispim Jr, Silvio Da-Rin e Silvio Tendler.

Foram selecionados 75 filmes para compor a programação oficial, que poderão ser assistidos pelo público até o dia 19 de abril. Os títulos que concorrem a premiações estão divididos em quatro mostras: a de longas e médias-metragens brasileiros; longas e médias-metragens internacionais; curtas-metragens brasileiros e curta-metragens internacionais.

Na abertura da capital paulista, um ícone imortal terá a vida projetada no telão. Em uma hora e meia de duração, o diretor Jonathan Stiasny relembra, com Bowie: O Ato Final, por que David Bowie era incomparável e assim permanece, dez anos depois de sua morte.

No Rio, o festival começa com VIVO 76, do pernambucano Lírio Ferreira, que esteve à frente do longa Árido Movie, estrelado por um elenco de finas atuações, como Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Mariana Lima. A produção recupera arquivos raros para percorrer o universo de Alceu Valença, a partir do álbum de 1976, emblema da vertente psicodélica da música nacional. Ambos os filmes terão sessões nas duas capitais.



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Os documentários vencedores serão anunciados em cerimônia especial, no dia 18, às 19 horas, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Todos os títulos contemplados com prêmios serão reexibidos em São Paulo e no Rio de Janeiro, no dia 19.

Além do eixo de competições, a curadoria criou outras mostras:

Programas Especiais,

Foco Latino-Americano,

O Estado das Coisas,

Clássicos É Tudo Verdade,

Retrospectiva,

Homenagens

É Tudinho Verdade, novidade voltada ao público infantil.

Esta última terá filmes de David Reeks e Renata Meirelles, com a temática brincadeiras de diferentes regiões do país.

Sem ficar restrito às salas de cinema, o festival disponibilizará dez curtas em streaming, com exclusividade do Itaú Cultural Play . O período de acesso será de 20 de abril e 4 de maio.

A programação completa, que inclui encontros, masterclass com o cineasta Jorge Bodanzky, de Iracema, Uma Transa Amazônica, e lançamento de livro, pode ser conferida no site oficial do festival, viabilizado com recursos captados pela Lei Rouanet, pelo Ministério da Cultura, conjuntamente com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do governo estadual de São Paulo.