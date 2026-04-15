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Cultura

Mapa colaborativo reúne eventos literários em todo o país

Ferramenta foi lançada na Bienal do Livro da Bahia
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/04/2026 - 16:32
Rio de Janeiro
Salvador (BA, 15/04/2026 - Bienal do Livro 2026. Foto: Bienal do Livro/Divulgação
© Bienal do Livro/Divulgação

Em meio ao fluxo intenso de leitores, editoras e autores que ocupam a Bienal do Livro da Bahia, o Ministério da Cultura (MinC) lançou nesta quarta-feira (15) o Mapa dos Eventos Literários do Brasil. A plataforma inédita busca organizar, dar visibilidade e fortalecer a circulação do livro em todo o país.

A iniciativa, apresentada pela Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli), nasce com cerca de 380 eventos já catalogados, entre feiras, festas, bienais, festivais, saraus e circuitos literários, e aposta na construção colaborativa para ampliar esse retrato da produção cultural brasileira.

Mais do que um catálogo, o mapa surge como ferramenta estratégica, de acordo com o Ministério da Cultura. A proposta é conectar territórios, agentes culturais e o público leitor, ao mesmo tempo em que oferece subsídios concretos para a formulação de políticas públicas voltadas ao livro e à leitura.

Para o diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do MinC, Jeferson Assunção, a plataforma responde a uma demanda urgente de visibilidade e articulação do setor.

“Esse mapa tem uma importância enorme no sentido de conectar esses eventos, mas também de dar mais visibilidade ao que já acontece em diversos espaços do Brasil inteiro, e que muitas vezes ainda não conseguimos enxergar plenamente”, afirmou.

Segundo ele, a ferramenta foi pensada como um ambiente vivo e participativo. “É um mapa que vai ficar no site do Ministério da Cultura e poderá ser acessado não apenas para consulta, mas também para inserção de informações. É um mapa colaborativo”, explicou.

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A expectativa é que prefeituras, governos estaduais e a sociedade civil alimentem continuamente a plataforma, ampliando o alcance da iniciativa. “Ele nasce com eventos grandes e médios, mas é também um convite para que todos incluam suas iniciativas, permitindo enxergar a força, o tamanho e a diversidade desses encontros literários”, destacou Assunção.

Além de mapear, o sistema deve contribuir diretamente para a organização do calendário literário nacional e para o fortalecimento da economia do livro. “Não é apenas sobre visualizar a diversidade, mas qualificar essa rede que cresce cada vez mais no Brasil. Há uma onda muito forte de eventos literários acontecendo, e esse mapa ajuda a estruturar esse movimento”, completou.

A dimensão estratégica também foi ressaltada pelo secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba, que vê na iniciativa uma nova forma de compreender o território cultural brasileiro.

“Esse mapa traz uma geografia, uma cartografia muito importante das feiras, bienais, festas literárias, mas também de saraus  e clubes de leitura”, disse Piúba.

De acordo com ele, o impacto vai além da organização dos eventos. “Além de mapear esse circuito, ele serve como instrumento fundamental para qualificar políticas públicas”, afirmou, lembrando que muitos desses eventos são viabilizados por mecanismos como a Lei Rouanet, a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e emendas parlamentares.

Para o secretário, a plataforma também se conecta diretamente às diretrizes da política nacional do livro e leitura. “Estamos compreendendo esse mapa como um instrumento da política nacional e do plano nacional do livro e leitura, dialogando com eixos como democratização do acesso, promoção da leitura e desenvolvimento da economia do livro”, destacou.

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Edição:
Juliana Andrade
Bienal do Livro da Bahia Ministério da Cultura Mapa dos Eventos Literários do Brasil literatura
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