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Cultura

Museu da Imagem e do Som no Rio faz primeira exposição

Mostra temporária traz os bastidores da obra do edifício em Copacabana
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 21:00
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 09/04/2025 - Inauguração da exposição Arquitetura em Cena: O MIS Copa antes da imagem e do som, no Museu da Imagem e do Som - MIS, na Avenida Atlântica. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Museu da Imagem e do Som (MIS), no Rio de Janeiro, inaugurou nesta quinta-feira (9), o início gradual das atividades culturais, com a exposição temporária Arquitetura em Cena: o MIS Copa antes da Imagem e do Som.

A mostra faz parte da abertura parcial do espaço, exibindo os bastidores da obra, fotos históricas do Rio de Augusto Malta e Guilherme Santos e o conceito da "Avenida Vertical" que inspira o edifício, localizado na praia de Copacabana.

No terreno funcionou a antiga boate Help, casa noturna conhecida como um dos ícones da noite carioca, nas décadas de 1980 e 1990. 

Rio de Janeiro (RJ), 09/04/2025 - Inauguração da exposição Arquitetura em Cena: O MIS Copa antes da imagem e do som, no Museu da Imagem e do Som - MIS, na Avenida Atlântica. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Inauguração da exposição Arquitetura em Cena: O MIS Copa antes da imagem e do som - Foto:- Rovena Rosa/Agência Brasil

Adiamento

A nova sede na zona sul carioca seria inaugurada oficialmente em 28 de março, porém, quatro dias antes o governo do estado anunciou o adiamento.

Depois de mais de 15 anos de paralisações e incertezas sobre o projeto, ainda não foi remarcada uma nova data para a inauguração integral.

Na época do início das obras, o presidente da Fundação MIS, Cesar Miranda Ribeiro, disse que a nova sede do MIS Copacabana consolidaria um projeto de Estado que valoriza a cultura como elemento estratégico de desenvolvimento, identidade e cidadania, reafirmando o compromisso com as futuras gerações. 

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Edição:
Aline Leal
MIS Museu da Imagem e do Som Copacabana Rio de Janeiro
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