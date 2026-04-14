Na Mesa com Datena recebe o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante

O programa Na Mesa com Datena, da TV Brasil, recebe nesta terça-feira (14) o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. A entrevista vai ao ar às 21h, na emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), sob o comando do jornalista José Luiz Datena.

Durante a conversa, Mercadante fala sobre o lucro recorde do BNDES, avalia a importância do aumento da segurança no setor bancário diante do crescimento de golpes e crimes financeiros e comenta a autonomia da Polícia Federal em investigações relacionadas a fraudes. O presidente do banco também analisa a necessidade de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e compartilha leituras sobre o cenário político e eleitoral brasileiro.

Economista, professor e ex-ministro, Aloizio Mercadante traz ao programa uma leitura ampla sobre o papel do crédito público no fortalecimento da economia nacional, a atuação do BNDES em projetos estratégicos e os desafios institucionais do país em um contexto de transformações econômicas e tecnológicas.

Aloizio Mercadante Oliva é economista formado pela Universidade de São Paulo (USP), mestre e doutor em Economia pela Unicamp, onde também atuou como professor. Teve papel ativo na vida acadêmica e sindical e participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Ao longo da trajetória pública, foi deputado federal, senador da República por São Paulo, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro da Educação, ministro-chefe da Casa Civil e presidente da Fundação Perseu Abramo. Atualmente, preside o BNDES, instituição estratégica para o financiamento do desenvolvimento econômico e social do país.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Programa

Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil e se destaca pela escuta atenta e pelo espaço dedicado à análise aprofundada de temas políticos, econômicos e sociais. A atração integra a estratégia da EBC de fortalecer o jornalismo público, ampliar o debate qualificado e contribuir para a formação crítica da audiência.

Serviço

Na Mesa com Datena com Aloizio Mercadante - Terça-feira, 14, às 21h, na TV Brasil

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

TV Brasil na internet e nas redes sociais: