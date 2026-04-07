Osesp oferece bolsas para 56º Festival de Inverno de Campos do Jordão

Inscrições podem ser feitas de 20 de abril a 25 de maio

A partir do dia 20 de abril estarão abertas as inscrições para parte do módulo pedagógico do 56º Festival de Inverno de Campos do Jordão. As inscrições para o processo seletivo prosseguem até o dia 25 de maio e devem ser feitas no site.

Os selecionados se apresentarão em uma orquestra formada por alunos e participarão de uma ópera completa durante o evento.

Oferecidas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e pela Fundação Osesp, as bolsas contam com auxílio financeiro que varia de R$ 5.000 a R$ 6.825, de acordo com o local de residência dos bolsistas, que podem ser de qualquer parte do Brasil e estrangeiro.

Além das bolsas, os contemplados terão a chance de disputar o Prêmio Eleazar de Carvalho, que oferece uma bolsa de estudos internacional, com auxílio financeiro de US$ 1.400 mensais ao longo de nove meses, em uma renomada instituição de ensino.

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O resultado do processo seletivo será divulgado nos dias 6 (cantores) e 19 de maio (instrumentistas). Os aprovados nos cursos de Regência e Música de Câmara serão conhecidos nos dias 29 de maio e 11 de junho. Os selecionados para o curso de Violão e a Orquestra do Festival serão divulgados no dia 3 de junho.

Segundo a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, a formação de novos talentos é um dos pilares do Festival de Inverno de Campos do Jordão. E a volta da Academia de Ópera é uma mudança importante para a evolução constante.

“O nosso módulo pedagógico é um momento único e uma grande oportunidade para que os jovens músicos, brasileiros e estrangeiros, possam aprender e vivenciar experiências transformadoras”, disse.

O presidente da Fundação Osesp, que faz a gestão do Festival desde 2012, destacou a importância econômica do evento para o Vale do Paraíba e o desenvolvimento pedagógico dos bolsistas como força motriz do evento.

“Além disso, o Festival leva ao público uma programação musical de excelente qualidade e, nessas mais de cinco décadas de vida, tem ajudado a profissionalizar o cenário da música clássica no Brasil ao promover inúmeras interlocuções pelo mundo com seus alunos e professores”.