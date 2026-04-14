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Cultura

Programa Ancestralidades abre inscrições para indígenas e negros

Trabalhos podem ser inscritos até dia 19 de maio
Matheus Crobelatti*
Publicado em 14/04/2026 - 17:14
Brasília
Brasília (DF), 07/04/2026 - Nhak Krere Xikrin faz pintura e fala sobre artesanato indígena no Acampamento Terra Livre 2026. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O Programa Ancestralidades de Valorização à Pesquisa, das fundações Itaú e Tide Setubal, lançou edital para apoiar trabalhos produzidos por pessoas pretas, pardas e indígenas. A partir da temática Arte e Cultura na Educação Integral em Perspectivas com Saberes Afrodiaspóricos e Indígenas, serão selecionadas até 12 pesquisas.

Os trabalhos devem contemplar um dos quatro eixos temáticos: Expressões Artísticas e Linguagens; Identidade, Memória e Patrimônio; Diversidade e Direitos Humanos; e Sustentabilidade e Território.

Além de se adequar aos eixos, todas as inscrições precisam estar inseridas no contexto educacional, no sentido de promover o desenvolvimento pleno dos indivíduos em suas dimensões cognitiva, física, emocional, social e cultural.

Serão aceitas inscrições de monografias e produções em formatos digitais e audiovisuais, como registros fotográficos, sonoros, documentários, sites e aplicativos. As inscrições podem ser feitas nas categorias Pesquisa e Estudos em Andamento ou Pesquisa e Estudos Concluídos.

Estão aptos a participar do programa pesquisadores vinculados a universidades, centros de pesquisa, organizações da sociedade civil, coletivos e observatórios.

Todos os inscritos devem ser maiores de 18 anos, nascidos ou naturalizados no Brasil, e se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Pessoas estrangeiras também podem participar da seleção, desde que residam no país há mais de dois anos e de forma fixa.

As inscrições podem ser feitas até dia 19 de maio, no site Ancestralidades. O processo seletivo ocorre entre junho e outubro deste ano. Os inscritos serão avaliados por duas comissões, que analisarão os projetos em relação aos critérios do programa e às temáticas propostas e definirão os trabalhos contemplados.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior.

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Edição:
Juliana Andrade
Programa Ancestralidades negros indígenas Fundação Itaú Fundação Tide Setubal
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