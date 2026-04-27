logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Programa Brasil Digital fortalece expansão da RNCP

Ministério das Comunicações incluiu 59 municípios em 16 estados
EBC
Publicado em 27/04/2026 - 18:09
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 08/08/2023 - Detalhes da gravação do programa Cine Resenha, no estúdio da TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério das Comunicações (MCom) incluiu 59 municípios em 16 estados na relação de selecionados a receberem a implantação de estações de TV digital para a transmissão da programação da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e da Rede Legislativa (RL). A lista pode ser conferida clicando aqui.

A medida vai permitir que mais brasileiros possam assistir aos conteúdos gerados pela TV Brasil, Canal Gov, Canal Educação, Canal Saúde, TV Câmara, TV Senado, além dos canais das assembleias legislativas estaduais e câmaras municipais.

A inclusão das novas localidades faz parte da estratégia de fortalecimento do programa Brasil Digital, coordenado pelo MCom e executado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a EBC.

A política pública seleciona instituições parceiras para a gestão do local de instalação e da infraestrutura básica necessária para a oferta do serviço de televisão digital e na aquisição e implantação de estações de televisão digital, além de doação de equipamentos transmissores para instituições beneficiárias.

Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o avanço do programa reforça o compromisso com a democratização do acesso à informação.

“Estamos levando sinal de TV pública de qualidade para regiões que historicamente não tinham acesso a esse tipo de conteúdo. Isso significa mais cidadania, mais transparência e mais oportunidades para a população”, destacou.

"A expansão da RNCP é um objetivo estratégico, mas cumpre uma função adicional, mais importante do que qualquer meta: a de fazer com que o Brasil se reconheça na tela da TV pública, gratuita e comprometida com a informação e o entretenimento de qualidade", afirma o diretor-geral da EBC, David Butter.

Com o programa Brasil Digital, o governo do Brasil amplia a oferta de radiodifusão de sons e imagens digital terrestre e ancilares em municípios onde a EBC e a Câmara dos Deputados não disponham de estação licenciada para a execução desses serviços.

Serviços ancilares são funcionalidades adicionais da TV digital que ampliam o acesso à informação, à interatividade e à acessibilidade, complementando a transmissão de áudio e vídeo.

Podem ser instituições parceiras, órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive empresas públicas, sociedades de economia mista, assembleias legislativas e câmaras municipais, que disponibilize o local de instalação e infraestrutura básica, quando disponível, para a implantação de estação de televisão digital.

Além das instituições parceiras, a EBC também é beneficiada no programa Brasil Digital a partir da expansão de sua estrutura e canais próprios. Na nova relação de selecionados do MCom, por exemplo, a EBC foi habilitada para operar em municípios de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Pará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Com a inclusão dos novos municípios, o Programa Brasil Digital ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas beneficiadas com novos canais públicos de TV digital. A meta do programa é instalar novas estações em cerca de 50 municípios ainda no primeiro semestre de 2026. Atualmente, estruturas estão em fase de implantação em aproximadamente 150 cidades brasileiras, com prioridade para regiões sem cobertura de TV pública e legislativa.

Sobre a RNCP

A RNCP é a rede que reúne emissoras públicas de rádio e televisão parceiras da EBC em todo o Brasil. Seu objetivo é fortalecer a comunicação pública em escala nacional, garantindo à população acesso a conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento com qualidade e relevância social.

Ao mesmo tempo em que integra a programação nacional, a RNCP valoriza a produção regional e estimula a diversidade e a pluralidade de vozes, princípios centrais da comunicação pública.

Prevista na lei de criação da EBC, a RNCP é um instrumento estratégico para ampliar a presença, a cooperação e o alcance do sistema público de rádio e televisão no país.

Atualmente, a RNCP é formada por 165 emissoras de televisão e 168 emissoras de rádio.

Relacionadas
EBC e Unifap inauguram novo canal digital de TV no sul do Amapá. Foto: Anatel/Divulgação
EBC e Unifap inauguram novo canal digital de TV no sul do Amapá
22/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A chamada pública Seleção TV Brasil contemplou o projeto Gente de Verdade, série documental protagonizada por indígenas que acompanha a busca pela preservação da memória e da identidade do povo Paiter Suruí, na Amazônia brasileira. A produção integra o conjunto de obras selecionadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Foto: Gabriel Uchida/Divulgação
Produção indígena sobre identidade é destaque na Seleção TV Brasil
Em apresentação realizada no NAB Show 2026, em Las Vegas, Frederico de Siqueira Filho destacou que o país aprimorou o novo padrão de transmissão da televisão digital com soluções nacionais
Brasil apresenta políticas para TV 3.0 em feira mundial de inovação
Programa Brasil Digital EBC RNCP televisão tv pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
Saúde Projeto leva tratamento gratuito a doenças negligenciadas no Amazonas
seg, 27/04/2026 - 18:10
Rio de Janeiro (RJ), 08/08/2023 - Detalhes da gravação do programa Cine Resenha, no estúdio da TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Programa Brasil Digital fortalece expansão da RNCP
seg, 27/04/2026 - 18:09
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Dívida Pública Federal cai 2,34% em março e volta aos R$ 8,6 trilhões
seg, 27/04/2026 - 17:56
Wanderley Pereira é ouro nos 80 kg da etapa de abertura da Copa do Mundo de Boxe, em Foz do Iguaçu (PR), em 26/04/2026
Esportes Brasil domina etapa da Copa do Mundo de boxe com 4 ouros e 5 pratas
seg, 27/04/2026 - 17:50
São Paulo (SP) - FOTO DE ARQUIVO - Empresários que apoiaram a ditadura. Escravizados Partindo para o Trabalho na Roça, Rio de Janeiro, 1858. Foto: Victor Frond/Acervo Itaú Cultural
Direitos Humanos Maioria de empresários que apoiou ditadura vem de famílias escravistas
seg, 27/04/2026 - 17:45
Vacina contra chikungunya do Butantan começa a ser distribuída. Foto: Butantã/Divulgação
Saúde População de Dourados (MS) começa a receber vacina contra chikungunya
seg, 27/04/2026 - 17:42
Ver mais seta para baixo