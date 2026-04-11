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Cultura

Rádio MEC: Nova temporada do Conversa com o Autor recebe Ruy Castro

Episódio inédito vai ao ar neste domingo (12) na emissora pública
EBC
Publicado em 11/04/2026 - 14:00
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 10/04/2026 foto feita 02/03/2026 – O escritor Ruy Castro grava programas na Rádio MEC, com a esposa e jornalista Heloísa Seixas, e o programa Conversa com o Autor, com a jornalista Katy Navarro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Rádio MEC estreia, neste domingo (12), às 12h30, a quarta temporada do programa Conversa com o Autor. Apresentada por Katy Navarro, a atração radiofônica semanal dá início à nova leva de episódios inéditos com o jornalista e escritor Ruy Castro, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

Reconhecido por seu estilo elegante, Ruy Castro realiza pesquisas minuciosas e é dono de inconfundível talento para transformar fatos históricos em narrativas envolventes. Ao longo da carreira, destacou-se com livros como Chega de Saudade, sobre a história da bossa nova; Estrela Solitária, considerado um clássico da biografia esportiva; e Carmen, retrato definitivo da cantora Carmen Miranda. 

Durante a edição de estreia da nova temporada de Conversa com o Autor, o escritor fala da infância e dos medos que permearam sua trajetória. Ruy revela ainda os erros, acertos e vitórias em livros com tramas que empolgam os leitores e são marcantes como registros de grandes personagens da história brasileira. 

Além da produção literária, Ruy Castro também atua no rádio, participando de séries e crônicas na Rádio MEC, onde compartilha fatos e curiosidades da cultura brasileira. No Conversa com o Autor deste domingo, o grande cronista fala da sua participação nas produções radiofônicas e da alegria de estar nas ondas do rádio em uma emissora pública e tão marcante para o país. 

Ao longo do papo com Katy Navarro, Ruy aborda a sua nomeação para a Academia Brasileira de Letras em 2022. O convidado analisa ainda o presente e o futuro a partir das novas tecnologias e da Inteligência Artificial. 

Com o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura, o Conversa com o Autor recebe escritores para uma entrevista sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros. Para a nova temporada, já estão confirmados nomes como Ana Maria Machado, em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil, e Cibele Tenório, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para falar da premiada obra Almerinda Gama: A sufragista negra

 

Ruy Castro na Rádio MEC

No mês passado, a Rádio MEC estreou De quem é a música?, uma nova série sob o comando do jornalista. Em cinco edições de uma hora, o escritor revela a história de sucessos do cancioneiro nacional e associa as obras aos compositores desses títulos. 

Ruy Castro lançou outros seriados musicais na programação da emissora pública em 2025. São elas Samba-jazz; A Música do Carnaval; Ao som dos boleros e tangos; Orlando Silva, o cantor das multidões; Tom Jobim, o Ouvidor do Brasil - inspirada no livro O Ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim, título com o qual Ruy Castro se sagrou vencedor do Prêmio Jabuti 2025 na principal categoria da premiação, Livro do Ano -; A Escrita Falada; Contos Mínimos e A Música do Cinema.

Sobre Ruy Castro 

O jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988, passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de Chega de saudade: a história e as histórias da bossa nova.

É autor de biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, reconstituições históricas sobre a bossa nova, o samba-canção e o Rio de Janeiro dos anos 1920, além de romances e obras sobre cinema e literatura.

Em 2021, Ruy Castro conquistou reconhecimento com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, foi eleito para ocupar a cadeira 13 da ABL. Atualmente, também escreve artigos para jornais.

Sobre o Conversa com o Autor

Rio de Janeiro (RJ), 10/04/2026 foto feita em 02/03/2026 – O escritor Ruy Castro grava programas na Rádio MEC, com a esposa e jornalista Heloísa Seixas, e o programa Conversa com o Autor, com a jornalista Katy Navarro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O escritor Ruy Castro participa na Rádio MEC do programa Conversa com o Autor, com a jornalista Katy Navarro. - Fernando Frazão/Agência Brasil

Apresentado e produzido pela jornalista Katy Navarro, são quase 30 minutos de uma conversa que gira em torno dos lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros. Em 2023, o programa completou uma década. 

Os episódios da nova temporada também ficam disponíveis em formato de videocast no canal da emissora pública no YouTube.  

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

 Serviço 

Conversa com o Autor - Estreia nova temporada - domingo, dia 12/04, às 12h30, na Rádio MEC AM

 

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