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Cultura

Rádio Nacional celebra álbum icônico de Dom Salvador e banda Abolição

Programa Festa do Disco entrevista o pianista e compositor
EBC
Publicado em 23/04/2026 - 07:50
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 22/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Festa do Disco, da Rádio Nacional, celebra álbum icônico de Dom Salvador. Dom Salvador e Cibele Tenório. Foto: Rádio Nacional/Divulgação
© Rádio Nacional/Divulgação

O pianista e compositor Dom Salvador é o convidado da edição inédita do programa Festa do Disco, que a Rádio Nacional transmite nesta quinta-feira (23), às 22h. Hoje com 87 anos, o músico bate um papo com a jornalista Cibele Tenório sobre Som, Sangue e Raça, de Salvador e a banda Abolição, um dos álbuns mais disputados por DJs e colecionadores no mundo inteiro.

Dom Salvador, que vive nos Estados Unidos há mais de 50 anos, esteve no estúdio da Nacional em uma passagem pelo Brasil. O instrumentista ganhou notoriedade na música brasileira ao adicionar soul e funk ao samba-jazz, na virada dos anos 1960 para a década de 1970.

Som, Sangue e Raça foi lançado em 1971, pela gravadora CBS. Cópias originais viraram raridade no mercado internacional e reedições recentes confirmam que o disco não envelheceu. A faixa mais conhecida do álbum, Uma Vida, de Arnoldo Medeiros e Dom Salvador, abre esta edição do Festa do Disco.

Dom Salvador é autodidata. Se formou no jazz, no samba, no soul, e tocou com grandes nomes como Elis Regina e Wilson Simonal. 

Mas foi quando fundou a banda de black power Abolição que encontrou a voz própria do grupo. Em plena ditadura e afirmando a identidade negra como um ato de resistência, Dom Salvador construiu um som que misturava jazz, funk e soul com samba e baião.

Integrantes da Abolição, como o saxofonista Oberdan Magalhães e o baterista Luiz Carlos “Batera”, saíram do grupo para fundar a lendária Banda Black Rio, que sacudiu o país na segunda metade dos anos 1970. A Abolição durou pouco, mas deixou um grande legado para a música brasileira.

Sobre o Festa do Disco

O programa Festa do Disco destaca semanalmente um álbum brasileiro emblemático em entrevistas com artistas, produtores e pesquisadores musicais. Os entrevistados são convidados a revelar bastidores, curiosidades, inspirações, contextos e o processo criativo de cada obra.

Conduzido pela jornalista Cibele Tenório, o bate-papo é intercalado pelas faixas do disco, para que o ouvinte conheça também as canções de grandes álbuns da discografia nacional.

Festa do Disco vai ao ar na Rádio Nacional às quintas-feiras, às 22h. É possível também ouvir o programa pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para download na Apple Store e Google Play. Além disso, os episódios do programa estão disponíveis no site https://radios.ebc.com.br/festa-do-disco.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Rádio Nacional Empresa Brasil de Comunicação EBC Festa do Disco
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