Rádio Nacional tem programação especial para o aniversário de Brasília

A Rádio Nacional preparou uma programação especial para celebrar os 66 anos de Brasília (DF), comemorados nesta terça-feira (21). Ao longo dos próximos dias, a emissora leva ao ar conteúdos inéditos que destacam a cultura, a memória e a produção artística da capital federal com entrevistas, reportagens e edições temáticas de programas.

A agenda começa nesta sexta-feira (17). O programa Espaço Arte comenta o Festival da Eficiência – Festa da Inclusão, que acontece neste fim de semana no Parque da Cidade, em Brasília.

O evento cultural gratuito e acessível nasce com o propósito de afirmar a deficiência como potência criativa, identidade estética e protagonismo social. No estúdio, haverá entrevista com a arte-educadora e produtora da banda Baião de 2, Kaká Taciano. Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz, às 12h30.

No sábado (19), a atração Frequência Nacional apresenta no quadro Entre Eixos e Histórias o depoimento da pioneira e jornalista Mercedes Urquiza. Nascida na Argentina, Mercedes deixou Buenos Aires a bordo de um jipe rumo a Brasília, em 1957. Suas histórias renderam importantes obras que registraram os primeiros passos da nova capital.

O programa também traz entrevista com o ator e bonequeiro Marcos Augusto de Rezende para falar sobre o Cine Itapuã, que foi um dos principais espaços culturais do Gama (DF) e que marcou gerações. Rádio Nacional de Brasília AM 980 Khz, a partir das 8h.

Na segunda-feira (20), o Espaço Arte destaca os dez anos do grupo Merceditas, que se apresenta no dia 24 de abril no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo. O grupo brasiliense é dedicado à interpretação de músicas latino-americanas, especialmente do movimento Nueva Canción. Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz, às 12h30.

Na terça-feira (21), aniversário da cidade, o Espaço Arte exibe entrevista com o músico, produtor e professor Alexandre Veiga dos Santos, o Alexandre Podrão, integrante da banda Detrito Federal. Ele lança o livro Crônicas e Mitos do Rock de Brasília 1982-1994, que revisita a cena musical da capital. Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz, às 12h30.

No mesmo dia, a programação musical (13h às 18h) da Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz será formada por músicas dos artistas brasilienses; e o programa Tarde Nacional (15h), da Rádio Nacional de Brasília AM 980 Khz, será integralmente dedicado ao aniversário da capital federal.

A temática especial segue ao longo da semana no Espaço Arte. Na quarta-feira (22), a pauta será o aniversário do Museu de Arte de Brasília, que amplia a programação cultural no dia 25 com visita guiada e apresentações dos grupos Sambrasss e Samba das Meninas.

Já na quinta-feira (23), Dia Nacional do Choro, o programa recebe o diretor musical e saxofonista da Orquestra Pizimdim, Bruno Patrício. Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz, às 12h30.