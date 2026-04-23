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Cultura

Rádios Nacional e MEC celebram Dia Nacional do Choro

Programação especial nesta quinta-feira exalta gênero musical
EBC
Publicado em 23/04/2026 - 08:20
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 28/02/2024 - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para definir o Choro como patrimônio cultural brasileiro. .Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

As Rádios Nacional e MEC celebram o Dia Nacional do Choro, nesta quinta-feira (23), com uma programação especial dedicada a um dos gêneros mais emblemáticos da música brasileira.

Ao longo do dia, as emissoras públicas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) destacam a riqueza histórica, a diversidade de estilos e a influência do choro na formação da identidade musical do país.

Na Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz, a celebração se estende por toda a grade. Os blocos iniciais de cada hora da programação musical, às 11h e às 18h, serão dedicados exclusivamente ao gênero do choro, apresentando uma seleção de clássicos e produções contemporâneas.

Na mesma emissora, o programa Espaço Arte recebe, às 12h30, a Orquestra Pizindim. O grupo comemora três anos de trajetória e vai lançar o primeiro single de seu álbum de estreia: uma música em homenagem ao mestre cavaquinhista Evandro Barcellos.

Também na quinta-feira (23), a rede Nacional FM transmite ao vivo na rádio e no YouTube show realizado por Silvério Pontes e Everson Moraes em tributo ao artista Zé da Velha, como parte do IV Festival Internacional de Choro, promovido pela Prefeitura de Niterói (RJ).

A transmissão será às 20h30, nas seguintes emissoras Nacional: Brasília FM 96,1 MHz, Rio de Janeiro FM 87,1 MHz, São Paulo FM 87,1 MHz, Recife FM 87,1 MHz, São Luís FM 93,7 MHz e Alto Solimões FM 96,1 MHz.

A programação da Rádio Nacional finaliza com o especial Roda de Choro, transmitido para toda a rede às 23h, que apresenta Pixinguinha como tema principal.

Em todas as emissoras Rádio MEC, o programa Antena MEC apresenta uma edição especial, com uma seleção que percorre diferentes momentos do choro, destacando nomes como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Sivuca e Guinga.

O roteiro também relembra séries históricas da emissora dedicadas ao gênero. A atração vai ao ar às 18h e propõe um passeio sonoro pela trajetória do choro, evidenciando sua sofisticação melódica e rítmica.

Ainda na Rádio MEC, a programação musical da atração Noturno conta com uma curadoria especial dedicada a Pixinguinha, com a inclusão de obras do artista ao longo da grade, ampliando a presença de um dos principais nomes do gênero nas transmissões do dia. Vai ao ar às 20h em toda a rede.

Sobre o Dia Nacional do Choro

O Dia Nacional do Choro foi estabelecido pela Lei 10.000/2000, sendo 23 de abril escolhido em referência à data presumida de nascimento de Pixinguinha. Pesquisadores da música brasileira descobriram que, na verdade, Pixinguinha teria nascido em 4 de maio de 1897. A data de celebração, no entanto, foi mantida.

Serviço

Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz - Programação Musical, às 11h e às 18h.

Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz - Espaço Arte, às 12h30

Youtube e Rede Nacional FM - Show em homenagem a Zé da Velha, às 20h30.

Rádio Nacional (todas) - Roda de Choro especial, às 23h, no horário de Brasília (DF)

Rádio MEC (todas) – Antena MEC especial, às 18h.

Rádio MEC (todas)– Programa Noturno especial, às 20h.

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Edição:
Vinicius Lisboa
EBC Empresa Brasil de Comunicação Rádio Nacional Rádio MEC Choro Música Popular Brasileira
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