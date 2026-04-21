Salvador recebe evento que mostra importância da economia criativa

O mundo celebra nesta quinta-feira (21) a criatividade, e a Bahia não ficou de fora. A capital Salvador e a cidade de Lauro de Freitas integram a rede global do maior evento de criatividade do mundo, transformando ruas, bibliotecas e centros comerciais em laboratórios de inovação. O objetivo é provar que ser criativo é o primeiro passo para gerar renda e transformar realidades sociais.

Mais do que as intervenções artísticas, o evento este ano foca na revolução criativa, explorando como a criatividade deixa de ser apenas um dom para se tornar ferramenta estratégica em educação, negócios e sociedade.

Em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, o festival, sob a liderança da diretora de cultura da Bahia, Josenita Luz, está ocorrendo desde o dia 14. A curadora fala sobre a importância de um evento desse porte na cidade.

“O WCD é o maior evento colaborativo de criatividade e inovação do mundo, hoje presente, simultaneamente, em quase 50 cidades do Brasil e de outros países, como Portugal e Venezuela, entre outros. É um evento de extrema importância para despertar nos jovens, nos idosos, em todo o mundo o poder da criatividade”.

Na capital baiana, a curadoria de Thiago Bastos aposta na conexão entre a identidade ancestral de Salvador e as novas tecnologias. Segundo Thiago, que é gestor cultural e consultor em criatividade, a programação busca responder como a economia criativa pode ser o motor para resolver gargalos históricos de empregabilidade e inovação urbana.

“Salvador é conhecida, no primeiro olhar, no primeiro momento, como berço da criatividade, do carnaval, do axé, do da música, da dança. Então, a gente busca não só celebrar a criatividade numa perspectiva festiva, mas trazer outro viés da criatividade - justamente onde ela entra, que dividi em quatro eixos: criatividade arte, criatividade e mídia, criatividade e empreendedorismo e criatividade e educação”.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o evento que celebra o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, será realizado em Lauro de Freitas até 24 de abril. Em Salvador, o festival acontece principalmente entre os dias 21 e 23 de abril.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.