logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Salvador recebe evento que mostra importância da economia criativa

Festival marca Dia Mundial da Criatividade e Inovação
Josy Braga - Repórter da Rádio Educadora da Bahia
Publicado em 21/04/2026 - 08:39
Salvador
Salvador (BA), 07/08/2025 - Vista da Baía de Todos os Santos e do elevador Lacerda no Pelourinho, centro histórico de Salvador. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O mundo celebra nesta quinta-feira (21) a criatividade, e a Bahia não ficou de fora. A capital Salvador e a cidade de Lauro de Freitas integram a rede global do maior evento de criatividade do mundo, transformando ruas, bibliotecas e centros comerciais em laboratórios de inovação. O objetivo é provar que ser criativo é o primeiro passo para gerar renda e transformar realidades sociais.

Mais do que as intervenções artísticas, o evento este ano foca na revolução criativa, explorando como a criatividade deixa de ser apenas um dom para se tornar ferramenta estratégica em educação, negócios e sociedade.

Em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, o festival, sob a liderança da diretora de cultura da Bahia, Josenita Luz, está ocorrendo desde o dia 14. A curadora fala sobre a importância de um evento desse porte na cidade.

“O WCD é o maior evento colaborativo de criatividade e inovação do mundo, hoje presente, simultaneamente, em quase 50 cidades do Brasil e de outros países, como Portugal e Venezuela, entre outros. É um evento de extrema importância para despertar nos jovens, nos idosos, em todo o mundo o poder da criatividade”.

Na capital baiana, a curadoria de Thiago Bastos aposta na conexão entre a identidade ancestral de Salvador e as novas tecnologias. Segundo Thiago, que é gestor cultural e consultor em criatividade, a programação busca responder como a economia criativa pode ser o motor para resolver gargalos históricos de empregabilidade e inovação urbana.

“Salvador é conhecida, no primeiro olhar, no primeiro momento, como berço da criatividade, do carnaval, do axé, do da música, da dança. Então, a gente busca não só celebrar a criatividade numa perspectiva festiva, mas trazer outro viés da criatividade - justamente onde ela entra, que dividi em quatro eixos: criatividade arte, criatividade e mídia, criatividade e empreendedorismo e criatividade e educação”.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o evento que celebra o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, será realizado em Lauro de Freitas até 24 de abril. Em Salvador, o festival acontece principalmente entre os dias 21 e 23 de abril.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Relacionadas
Belém (PA), 06/06/2025 - Semente de cacau da fábrica de chocolate Filha do Combu, a casa do chocolate da Dona Nena (Izete Costa), na Ilha do Combu, região metropolitana de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Edital seleciona projetos de inovação no Amazonas, Pará e Rondônia
Fortaleza (CE), 04/12/2025 – A ministra da Cultura, Margareth Menezes visita mesas com rodada de negócios durante Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Mercado das Indústrias Criativas fecha negócios culturais para 2026
Edição:
Rádio Nacional
Dia Mundial da Criatividade e Inovação Salvador Festival Lauro de Freitas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
.Pessoas a bordo do barco de resgate da ONG Proactiva Open Arms Uno olham para o barco da guarda costeira indo para a ilha de Lampedusa, no mar Mediterrâneo central, Itália. 19/08/2022 REUTERS/Juan Medina/Foto de arquivo
Internacional Quase 8 mil pessoas morreram ou desapareceram tentando migrar em 2025
ter, 21/04/2026 - 11:18
An explosion caused by a projectile impact after Iran launched missiles into Israel following Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tel Aviv, Israel, February 28, 2026. REUTERS/Gideon Markowicz ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Anistia acusa EUA, Israel e Rússia de minar multilateralismo
ter, 21/04/2026 - 11:07
Brasíluia (DF), 10-05-2023 - Imagem do aplicativo Telegram. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Internacional Reino Unido investiga Telegram por suspeita de abuso sexual infantil
ter, 21/04/2026 - 10:39
15.08.25 - Lençóis Maranhenses recebe certificação da Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade Título foi concedido em 2024 e será celebrado com programação cultural em Barreirinhas-MA. Fotos Fernando Donasci/MMA
Meio Ambiente Unesco destaca contribuição de seus sítios para o meio ambiente global
ter, 21/04/2026 - 09:28
20.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Abertura da 42.ª Edição do Encontro Econômico Brasil- Alemanha. “Messegelände Convention Center”, Alemanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula chama conflito no Oriente Médio de “guerra da insensatez”
ter, 21/04/2026 - 09:10
20.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Abertura da 42.ª Edição do Encontro Econômico Brasil- Alemanha. “Messegelände Convention Center”, Alemanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula fala em reciprocidade após expulsão de delegado dos EUA
ter, 21/04/2026 - 08:57
Ver mais seta para baixo