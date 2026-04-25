Samba da Gamboa recebe o cantor e compositor Dudu Nobre neste domingo

A TV Brasil leva ao ar, neste domingo (26), às 13h, o programa Samba na Gamboa com a presença de Dudu Nobre. Na atração comandada por Teresa Cristina, o sambista apresenta grandes sucessos e as histórias que marcaram sua carreira.

Cantor e compositor, Dudu Nobre começou a estudar música ainda na infância, aos 5 anos de idade. Carioca, o artista tem o cavaquinho como principal instrumento de trabalho. No bate-papo repleto de samba, o músico compartilha curiosidades, como o parentesco com Seu Jorge.

Para o repertório desta edição do Samba na Gamboa, foram escolhidas as canções: Vou Botar Teu Nome na Macumba (Dudu Nobre e Zeca Pagodinho), Água da Minha Sede (Dudu Nobre e Roque Ferreira), Posso até me Apaixonar (Dudu Nobre), Papagaio (Almir Guineto, Luverci Ernesto e Beto Sem Braço), Goiabada Cascão (Wilson Moreira e Nei Lopes), Feliz da Vida (Dudu Nobre e Nei Lopes), No Mexe-Mexe, no Bole-Bole (Dudu Nobre), Xodó de Mãe (Martinho da Vila e Tião Motorista), Meu Gurufim (Jorge Carioca), Hutukara (Marcelo Motta, Pedrinho da Flor, Arlindinho, Renato Galante, Dudu Nobre, Leonardo Gallo, Ramon Via13 e Ralfe Ribeiro), Velho Ditado (Dudu Nobre e Luizinho SP) e E Eles Verão a Deus (Ambrósio, Renatinho e Mazinho).

Sobre o programa

Esta temporada do Samba na Gamboa com Teresa Cristina como apresentadora foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

Destaques da temporada

Durante esta temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também conta com a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, o programa tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do samba.

Serviço

Samba na Gamboa com Dudu Nobre – Domingo, dia 26/4, às 13h, na TV Brasil

Ao vivo e on demand

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