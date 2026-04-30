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Cultura

Show de Shakira no Rio terá esquema especial de segurança e transporte

São esperadas 2 milhões de pessoas para o evento
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/04/2026 - 21:36
Rio de Janeiro
A drone view of preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
© Reuters/Pilar Olivares/Arquivo/Proibida reprodução

A prefeitura do Rio de Janeiro apresentou, nesta quarta-feira (29), o planejamento operacional para o show da cantora Shakira, que acontece no próximo sábado (2), na praia de Copacabana. São esperadas 2 milhões de pessoas para o evento “Todo Mundo no Rio”. 

Os agentes municipais vão atuar em várias áreas para assegurar o sucesso do evento e o funcionamento da cidade. 

Para facilitar o deslocamento do público, haverá uma operação especial de transporte, com linhas exclusivas saindo de Botafogo para Copacabana, além do funcionamento 24 horas do Metrô e da Linha 1 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 

A prefeitura também detalhou as interdições de acesso e estacionamento em Copacabana, que começam à no início da madrugada de sábado. Além disso, 318 câmeras serão utilizadas no monitoramento da região de Copacabana, sendo 162 instaladas na orla e em vias próximas ao evento.

“Essa não é a cidade dos grandes eventos por acaso. A cidade do Rio de Janeiro tem uma expertise, um histórico de grandes realizações na área de eventos e que vão muito além da prefeitura, do governo ou dos órgãos públicos. Festa para a gente é coisa séria”, disse o  prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri. 

A cantora colombiana Shakira desembarcou em um jato particular às 10h30, no aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão).  De lá, a artista seguiu direto para o hotel Copacabana Palace, onde está hospedada com toda sua comitiva. 

Show

A festa começa às 17h30, com apresentações de dois DJs convidados no palco montado em frente ao Copacabana Palace. O show principal, de Shakira, está previsto para as 21h45 e deve durar cerca de duas horas. 

Após a apresentação, a partir da 0h15, outro DJ assume o comando. “Ele vai ficar até 2h da madrugada para aqueles que querem aproveitar mais e sair com mais calma, sem necessidade de correria, ajudando a dispersão do evento com segurança”, explicou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows. 

Como ocorreu em outros shows na praia, haverá estrutura especial para pessoas com deficiência, com três áreas reservadas: em frente a Rua Duvivier, a Rua Ronald de Carvalho e a Avenida Prado Júnior.

 Bloqueio

Haverá 78 torres de segurança ao longo da orla e uma Central de Órgãos Públicos para monitoramento do evento, na altura da Rua República do Peru. O acesso de pedestres contará com 18 pontos de revista, como em eventos anteriores, distribuídos por toda a orla de Copacabana. 

A Polícia Militar proibirá, nos bloqueios, a entrada com garrafas de vidro.

Também estão proibidas, a comercialização de garrafas de vidro por ambulantes, cercamento de áreas públicas por barraqueiros, utilização de área maior do que a autorizada pelos quiosques, estacionamento em vias interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e carga e descarga de mercadorias fora do horário determinado.

 Interdições

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) vai implantar uma operação especial de trânsito para o evento.

O esquema terá início à 0h de sábado, (2), com a interdição total da Avenida Atlântica e de seus acessos para carros de passeio, incluindo as pistas da orla e junto às edificações, além da proibição de estacionamento em Copacabana, Botafogo e na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa.

Os ônibus de fretamento também estarão proibidos de entrar em Copacabana a partir da 0h de sábado, assim como de estacionar em áreas próximas, como Botafogo, Ipanema, Urca, Avenida Epitácio Pessoa e Morro do Pasmado.

Às 18h de sábado, terá início o bloqueio geral das vias de acesso a Copacabana, com exceção para táxis e ônibus regulares. O Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo também serão interditados neste horário, para a preparação do terminal de ônibus destinado à saída do público. Às 19h, o bloqueio passará a ser total para todos os tipos de veículos, incluindo ônibus e táxis, que não poderão mais circular pelo bairro.

O trânsito em Copacabana começará a ser liberado a partir das 4h da madrugada de domingo (3). Permanecerão interditadas a pista da orla da Avenida Atlântica, para a área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados, além de outros 24 pontos de bloqueio externos. A partir das 10h, será liberada a pista junto às edificações da Avenida Atlântica. A faixa reversível será implantada nessa pista.

Serão instalados 700 galhardetes com orientações sobre a proibição de estacionamento em Copacabana, para alertar os motoristas. Cerca de 3 mil vagas serão suprimidas na região. Também serão utilizadas 45 faixas de orientação e 31 painéis de mensagens variáveis, com informações sobre alterações no trânsito, horários e locais dos bloqueios, restrições de estacionamento e condições de tráfego.

A prefeitura recomenda que o público dê preferência ao transporte público, especialmente ao metrô, que não sofre impacto dos fechamentos viários; planeje o deslocamento com antecedência; evite as áreas interditadas; utilize rotas alternativas; e siga as orientações dos agentes de trânsito e da sinalização implantada.

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Edição:
Sabrina Craide
Shakira show Rio de Janeiro
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