Virada Cultural em SP terá mais de mil atrações em 22 palcos

Um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais da cidade de São Paulo, a Virada Cultural deste ano vai promover shows de Thiaguinho, Marina Sena, Joelma, Gustavo Mioto, Gaby Amarantos, Alexandre Pires e Luiza Sonza. O evento será realizado entre os dias 23 e 24 de maio.

Segundo informações preliminares da prefeitura, a Virada terá mais de mil atrações culturais que serão distribuídas em 22 palcos espalhados por toda a cidade. Ao contrário das primeiras edições, que sempre priorizava o centro, apenas cinco palcos serão montados na região central paulistana. Em 2019, por exemplo, só o centro da capital tinha 27 palcos.

De acordo com a administração municipal, os demais palcos serão instalados pelas zonas sul, leste, norte e oeste já que a proposta “é reforçar o grande corredor cultural estratégico que estimula a circulação de público ao longo de todo o fim de semana”.

A prefeitura destacou também que, neste ano, o tradicional Palco Brega e o espaço dedicado ao rock estarão de volta. Outra mudança é que será montado um palco todo dedicado às mulheres.

No ano passado, o evento conseguiu atrair a presença de 4,7 milhões de pessoas, mantendo a média de 2024, quando 4,5 milhões de pessoas participaram.