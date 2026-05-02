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Cultura

Avenida Atlântica está interditada para show de Shakira no Rio

Trânsito será liberado a partir das 4h da madrugada de domingo
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/05/2026 - 12:57
Rio de Janeiro
A drone view of preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
© Reuters/Pilar Olivares/Arquivo/Proibida reprodução

O município do Rio entrou em Estágio 2, a partir da 0h deste sábado (2), devido às operações do evento Todo Mundo no Rio, em Copacabana, para apresentação da cantora colombiana Shakira.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há previsão de mudança na rotina da cidade nas próximas horas, ou já há impactos que exigem ações de resposta imediatas. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores. 

Interdições

A Avenida Atlântica, na praia de Copacabana e seus acessos estão interditados para carros de passeio, incluindo as pistas da orla e junto às edificações. Há também proibição de estacionamento nos bairros de Copacabana, Botafogo e na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), às 18h deste sábado, terá início o bloqueio geral das vias de acesso a Copacabana, com exceção para táxis e ônibus regulares.

O Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo também serão interditados neste horário, para a preparação do terminal de ônibus destinado à saída do público. Às 19h, o bloqueio passará a ser total para todos os tipos de veículos, incluindo ônibus e táxis, que não poderão mais circular no bairro.

O trânsito em Copacabana começará a ser liberado a partir das 4h da madrugada de domingo (3).

Permanecerão interditados a pista da orla da Avenida Atlântica, para a área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados, além de outros 24 pontos de bloqueios externos. A partir das 10h, será liberada a pista junto às edificações da Avenida Atlântica. A faixa reversível será implantada nessa pista.

Recomendações:

– Siga sua rotina, mas fique atento;

– Utilize o transporte público para chegar ao evento;

– Motorista, evite circular de carro pela região.

– Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

– Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android ou iOS

Saiba mais sobre os novos estágios operacionais.

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Edição:
Valéria Aguiar
Shakira Praia de Copacabana Rio de Janeiro trânsito
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