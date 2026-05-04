Caminhos da Reportagem mostra riquezas da Restinga de Jaconé

Programa vai ao ar nesta segunda às 23h na TV Brasil

Rochas de praia descritas por Darwin, espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção e sítios arqueológicos pré-históricos. A Restinga de Jaconé, localizada entre os municípios fluminenses de Maricá e Saquarema, é considerada uma área de grande riqueza ambiental, científica e social, apesar de ser severamente fragmentada.

Ponto de passagem do naturalista britânico Charles Darwin, a restinga, no lado de Maricá, possui o primeiro sítio geológico de beachrocks descrito no Brasil. Chamadas de rochas de praia ou praianitos, essas formações têm cerca de 7 mil anos e são de grande importância científica e ambiental. As beachrocks de Darwin estão no centro de uma disputa que opõe ambientalistas e o projeto de construção de um porto. Um imbróglio que se arrasta há mais de 15 anos.

A lembrança de outro naturalista do século 19, gigante da literatura mundial, também está gravada na biodiversidade de Jaconé. Entre as plantas ameaçadas de extinção, encontramos a Goethea (Pavonia alnifolia), que recebeu esse nome em homenagem ao poeta alemão Goethe, um apaixonado pela flora brasileira.

O Caminhos da Reportagem, às 23h desta segunda-feira (4), mostra ainda a riqueza da fauna local. Um dos exemplos mais emblemáticos é o pássaro Formigueiro-do- Litoral. Ameaçada de extinção, a ave luta para sobreviver em pequenas áreas de conservação ambiental em Saquarema. Assim como a Borboleta-da-restinga (Parides Ascanius), também ameaçada e que surpreendeu nossa equipe numa rara aparição.

A Restinga de Jaconé possui várias camadas de história e de pré-história, com sítios arqueológicos de 4,5 mil anos que nos ajudam a desvendar o quebra-cabeça da ocupação humana. Uma restinga que nos oferece pistas sobre o passado, mas também subsídios para pensar num futuro diante do desafio das mudanças climáticas.

Serviço

Reportagem e roteiro: Aline Beckstein

Produção: Aline Beckstein e Vitor Abdala

Reportagem cinematográfica: João Victal, Denis Vianna e Márcio de Andrade.

Drone: João Victal

Auxílio Técnico: Adaroan Barros e Yuri Freire

Edição de texto e finalização: Ubirajara Abreu

Sonorização: Maurício Azevedo

Arte: Aleixo Leite, Caroline Ramos e Wagner Maia