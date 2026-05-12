logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Dama do teatro, Ruth de Souza nascia há 105 anos; relembre trajetória

Atriz foi pioneira nos palcos, TV e cinema
Agência Brasil
Publicado em 12/05/2026 - 15:49
Brasília
Brasília (DF), 12/05/2026 - “CORPO A CORPO” (Escrita por Gilberto Braga) 📸 Ruth de Souza (Jussara) Dona de casa simpática, mãe de Sônia (Zezé Motta) e uma figura doce. Direção de Dennis Carvalho | Trama de 1984 Foto: TV GLOBO/Divulgação
© TV Globo/Divulgação

Atriz, pioneira e grande referência da dramaturgia brasileira, Ruth de Souza completaria 105 anos neste 12 de maio. Carioca do bairro de Engenho de Dentro, Ruth foi a primeira grande referência para artistas negros nos palcos, nas telas do cinema e da televisão. Ela morreu em 2019, aos 98 anos, em Copacabana, após ser internada para tratar uma pneumonia. 

Na década de 40, entrou para o grupo Teatro Experimental do Negro (TEN), liderado por Abdias Nascimento, quando se tornou a primeira mulher negra a ocupar o palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.  

>>>Viva Maria reverencia os 105 anos de Ruth de Souza; apresentação Mara Régia

Seu pioneirismo também se deu na TV, quando em 1969 destacou-se por ser a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na TV Globo, A Cabana do Pai Tomás. Foi a primeira atriz brasileira indicada em um festival internacional de cinema, por seu trabalho em Sinhá Moça, no Festival de Veneza de 1954. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

Em 2019, poucos meses antes de morrer, Ruth participou do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, em que contava da sua vontade em seguir trabalhando.  

“Como dizem que eu abri portas, eu acho que eu abri um caminho para mim e vieram atrás. Graças a Deus hoje eu vejo mais atores negros, mais jornalistas negros, na televisão. Se fui eu que fiz isso, que bom”  

Assista à integra do programa

Em entrevista à jornalista Luciana Barreto, em 2016, também na TV Brasil, relembrou sua carreira e celebrou que nunca parou de trabalhar como atriz. Ela citou outros atores negros contemporâneos que ocupam lugares que ela "sempre sonhou", como Taís Araújo e Lázaro Ramos.

"Além do fato de ser uma profissão difícil para todos os atores, para o negro é muito mais difícil. E para uma mulher negra, também", ressaltou. 

O corpo de Ruth de Souza foi velado no Theatro Municipal do Rio, onde ela fez história na dramaturgia nacional.

 

Velório do corpo da atriz Ruth de Souza no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Velório do corpo da atriz Ruth de Souza no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. - Tânia Rêgo/Agência Brasil
Relacionadas
Brasília (DF), 11/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Paulinho da Costa, percussionista brasileiro. Foto: dacostapaulinho/Instagram
Paulinho da Costa recebe estrela na Calçada da Fama em Hollywood
Brasília (DF), 07/05/2026 - Documentário Aqui Não Entra Luz. Foto: Embaúba Filmes/Divulgação
Aqui Não Entra Luz: filme aborda segregação dos 'quartos de empregada'
Rio de Janeiro (RJ), 26/01/2026 - Jéssica Martin e Nino Milênio intérpretes da Escola de samba Beija-Flor. Foto: Eduardo Hollanda/Divulgação
Primeira mulher intérprete do carnaval do Rio recebe prêmio da Alerj
Edição:
Amanda Cieglinski
Ruth de Souza teatro negro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 12/05/2026 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa da cerimônia de Lançamento da Caderneta Nacional da Gestante. Fotos: Rafael Nascimento/MS.
Saúde Ministério da Saúde libera versão digital da Caderneta da Gestante
ter, 12/05/2026 - 16:32
Estados Unidos suspendem importações de carne fresca brasileira
Economia Governo promete reverter veto da UE a carnes e animais brasileiros
ter, 12/05/2026 - 16:28
gado boi vaca rebanho
Economia União Europeia veta compra de carne brasileira a partir de setembro
ter, 12/05/2026 - 16:26
Brasília (DF), 12/05/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (e), discursa durante cerimônia de lançamento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado e de anúncio de medidas voltadas à segurança pública. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Saiba como vai funcionar programa federal contra o crime organizado
ter, 12/05/2026 - 16:16
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Geral Febraban alerta para golpe do falso emprego
ter, 12/05/2026 - 15:55
Brasília (DF) 17/04/2025 - Operação da Polícia Rodoviária Federal - PRF. Foto: PRF/Divulgação
Saúde Transtornos de saúde causaram 28% dos sinistros em rodovias do país
ter, 12/05/2026 - 15:54
Ver mais seta para baixo