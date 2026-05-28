logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Debate no Rio2C destaca inovação, TV 3.0 e incentivo ao audiovisual

Encontro reúne, até domingo (31), profissionais da indústria criativa
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/05/2026 - 16:07
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – A diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino fala durante painel Audiovisual em Toda Parte: experiências de promoção, formação de público e direito de acesso à produção brasileira, palco MinC Conecta, no Rio 2C, na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Inovação tecnológica, TV 3.0 e mais espaços para difusão do conteúdo nacional foram os principais temas das discussões, nesta quinta-feira (28), no espaço do Ministério da Cultura, durante a programação do Rio2C. O encontro, que reúne anualmente profissionais da indústria criativa no Rio de Janeiro, ocorre até domingo (31), na Cidade das Artes.
 
Ao debater os desafios do audiovisual diante das transformações tecnológicas e do fortalecimento das políticas públicas, a diretora-presidenta da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antônia Pellegrino, destacou que é preciso fortalecer a circulação da produção independente e ampliar o acesso da população em múltiplas plataformas.

Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – A diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino fala durante painel Audiovisual em Toda Parte: experiências de promoção, formação de público e direito de acesso à produção brasileira, palco MinC Conecta, no Rio 2C, na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Antonia Pellegrino destacou a relevância da TV 3.0 para a comunicação pública. Tomaz Silva/Agência Brasil

Antonia ressaltou também a relevância da TV 3.0 para o fortalecimento da comunicação pública. 

A iniciativa é conjunta da EBC, do Ministério das Comunicações, e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“A TV 3.0 representa uma oportunidade de inovação tecnológica associada à democratização do acesso ao conteúdo nacional. A comunicação pública tem papel estratégico nesse processo, garantindo espaço para a diversidade cultural brasileira e para conteúdos produzidos em diferentes regiões do país.”

Coordenador do programa Cinemas, Paulo Feitosa abordou a importância de ampliar os espaços de exibição para o cinema brasileiro e aproximar o público das produções nacionais. O programa Cinemas tem como foco a formação de público, circulação de obras e incentivo à exibição. “O cinema brasileiro vive um momento importante de criatividade e reconhecimento. Precisamos aproveitar esse cenário para fortalecer os canais de difusão.”

Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – A diretora de preservação e difusão audiovisual do Ministério da Cultura, Daniela Fernandes fala durante painel Audiovisual em Toda Parte: experiências de promoção, formação de público e direito de acesso à produção brasileira, palco MinC Conecta, no Rio 2C, na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Daniela Fernandes detalhou o programa Tela Brasil. Tomaz Silva/Agência Brasil

A diretora de Preservação e Difusão Audiovisual do Minc, Daniela Fernandes, detalhou o programa Tela Brasil, previsto para ser apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sábado (31), durante o Rio2C.

“O Tela Brasil é uma iniciativa estratégica para ampliar o acesso ao audiovisual brasileiro, fortalecer a produção nacional e estimular a formação de público. É uma política que dialoga diretamente com inovação, inclusão e valorização da cultura brasileira.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao abordar a internacionalização do cinema brasileiro, a secretária do Audiovisual do Minc, Joelma Gonzaga, defendeu a construção de estratégias permanentes de circulação do conteúdo no exterior.

“Existe uma política pública sendo reconstruída, existe investimento, diálogo com o setor e uma estratégia para garantir que o Brasil volte a ocupar um lugar de protagonismo no cenário audiovisual mundial.”

Segundo ela, a internacionalização do setor não deve beneficiar apenas grandes produtoras, mas ampliar oportunidades para produções independentes e regionais.

“Quando falamos de internacionalização, estamos falando de gerar oportunidades para produtores de todo o país, ampliar coproduções, abrir mercados e fazer com que a diversidade cultural brasileira esteja presente nas telas do mundo inteiro.”

Relacionadas
Brasília (DF), 11/05/2026 - Evento de apresentação da TV 3.0 - A Nova TV Digital Brasileira - à comunidade diplomática em Brasília. Foto: Shizuo Alves/MCom
EBC apresenta estação de testes da TV 3.0 a embaixadores estrangeiros
Em apresentação realizada no NAB Show 2026, em Las Vegas, Frederico de Siqueira Filho destacou que o país aprimorou o novo padrão de transmissão da televisão digital com soluções nacionais
Brasil apresenta políticas para TV 3.0 em feira mundial de inovação
Brasília (DF), 14/04/2026 - Presidenta da EBC, Antônia Pellegrino, juntamente com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, durante inauguração da estação de testes da TV 3.0. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
EBC começa implantação da TV 3.0 com nova estação de testes
Edição:
Talita Cavalcante
EBC TV 3.0 inovação Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/09/2025 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Antônio Augusto/STF
Justiça Mendes pede vista e suspende julgamento sobre Lei da Ficha Limpa
qui, 28/05/2026 - 18:03
Brasília (DF), 28/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) recebe a presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons (e), em cerimônia oficial de boas-vindas, no Palácio do Planalto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Internacional Brasil e Suriname vão negociar acordo para ampliar comércio
qui, 28/05/2026 - 17:55
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Educação MDIC terá cursos de comércio exterior para mulheres e pessoas negras
qui, 28/05/2026 - 17:44
Rio de Janeiro (RJ), 18/03/2026 – A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, participa da cerimônia de cessão do antigo prédio do Automóvel Club do Brasil para a criação do Museu do Petróleo e Novas Energias. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Investimento da Petrobras dobrará oferta de gás natural do Nordeste
qui, 28/05/2026 - 17:23
Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação Recidere contra remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Foto: Polícia Federal
Geral Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em operações atípicas
qui, 28/05/2026 - 17:21
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Entenda operação de até R$ 6,5 bilhões para socorrer BRB
qui, 28/05/2026 - 17:11
Ver mais seta para baixo