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Cultura

EBC apresenta estação de testes da TV 3.0 a embaixadores estrangeiros

Diplomatas visitaram a estação de testes da EBC na Torre de TV
EBC
Publicado em 11/05/2026 - 18:50
Brasília
Brasília (DF), 11/05/2026 - Evento de apresentação da TV 3.0 - A Nova TV Digital Brasileira - à comunidade diplomática em Brasília. Foto: Shizuo Alves/MCom
© Shizuo Alves/MCom

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebeu nesta segunda-feira (11) em sua estação de testes da TV 3.0 embaixadores estrangeiros de países da África, América Latina e Europa. O objetivo da ação foi apresentar o sistema que será utilizado pelo Brasil, para que outros países possam avaliar sua implantação.

A ação foi uma iniciativa do Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em parceria com a EBC. A recepção aos embaixadores foi feito no Espaço Cultural da Anatel e depois os diplomatas visitaram a estação de testes da EBC na Torre de TV de Brasília.

“A EBC acreditou no projeto da TV 3.0 e foi uma grande parceira que está liderando os testes em Brasília”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

O Brasil chega a este momento após um processo amplo, técnico e coletivo, que envolveu o governo federal, a Anatel, a sociedade civil organizada, a academia, a indústria, os radiodifusores e instituições que acompanham a evolução da televisão no país. Essa construção conferiu consistência à decisão, trouxe confiança aos setores envolvidos e permitiu uma escolha baseada em evidências, testes, diálogo e responsabilidade pública”, disse.

“É um prazer para a EBC receber os senhores e as senhoras para mostrar um pouco desse trabalho pioneiro que estamos desenvolvendo”, afirmou a diretora presidente da EBC, Antonia Pellegrino.

“A EBC tem a sorte de se inspirar na história de protagonismo da comunicação pública”, afirmou, ao lembrar que as primeiras transmissões de rádio no Brasil foram feitas pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, emissora posteriormente assumida pela Rádio MEC, que hoje é gerida pela EBC.

“É uma alegria para nós da EBC honrarmos essa tradição inovadora, mais um de século depois, iniciando as transmissões do sinal digital 3.0”,disse Antonia Pellegrino.

Estiveram presentes ao evento a presidente da Comissão de Comunicação da Câmara, Maria Rosas (Republicanos-SP); Paulo Tonet Camargo, presidente da Associação Internacional de Radiodifusão (AIR); Márcio Novaes, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel); Cristiano Flores, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert) e o conselheiro da Anatel Octavio Pieranti.

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