EBC reúne 330 emissoras públicas para debater a comunicação no Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promove nesta semana no Rio de Janeiro o Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), com representantes de emissoras de rádio e televisão de todo o país.

O evento, exclusivo para as 330 emissoras integrantes da RNCP, tem como objetivo promover a cooperação institucional, trocar experiências e aprofundar estratégias de fortalecimento da comunicação pública brasileira.

A programação desta edição aborda temas como inovação tecnológica, produção de conteúdos regionais, cobertura das eleições e participação social. Também estarão em pauta iniciativas voltadas à integração da Rede e à construção da agenda estratégica da RNCP para 2026.

O Encontro da RNCP antecede o 7º Simpósio Nacional do Rádio, que será realizado de 20 a 22 de maio, no mesmo local, ampliando as oportunidades de diálogo e intercâmbio entre profissionais do setor. O Simpósio é uma parceria da EBC com o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom.

O evento é aberto ao público e celebra os 90 anos da Rádio Nacional, marco histórico da radiodifusão brasileira.



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Visita

Nesta segunda-feira (18), representantes da Rede Nacional de Comunicação Pública participaram de uma visita guiada às instalações da EBC no Rio de Janeiro, que contou com a participação de cerca de 50 autoridades.

A programação começou às 9h com a recepção dos participantes no painel EBC Origens, no térreo do prédio da EBC localizado na Rua Gomes Freire. A instalação faz um percurso histórico pela comunicação pública e explica de forma infográfica a trajetória dos veículos, marcas e produtos que posteriormente viriam a ser parte da empresa.

Eles percorreram áreas técnicas, jornalísticas, históricas e de produção das instalações da Rua Gomes Freire e Rua da Relação. O roteiro incluiu passagens pelos estúdios de rádio e televisão, pelas centrais técnicas, pelo Museu da Rádio Nacional, Exposição de 100 anos da Rádio Sociedade/Rádio MEC e acervos de mídia da TV Brasil, Rádio Nacional e Rádio MEC.

Os visitantes também puderam apreciar de perto o estúdio de vidro com vista panorâmica para a cidade do Rio de Janeiro, de onde é apresentado o telejornal Repórter Brasil Tarde.

“Esse evento que realizamos na manhã de hoje foi um verdadeiro cartão de visitas para as emissoras que participarão do Encontro Nacional da RNCP, o primeiro que acontece aqui no Rio de Janeiro. Conseguimos mostrar não apenas o trabalho que desenvolvemos na EBC, mas também apresentar a memória da comunicação pública brasileira com o Museu da Rádio Nacional, a Exposição de 100 anos da Rádio MEC, nosso acervo e estúdios”, declarou o gerente-executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto.

A gerente-executiva de Integração de Conteúdos e Rede da EBC, Lidia Neves, comentou que a visita superou as expectativas e aproximou as parceiras da dimensão histórica da comunicação pública no país.

“Muitas parceiras se conectaram com o sentimento do que é fazer comunicação pública e com o tamanho da história que a gente carrega. Foi muito interessante perceber, por exemplo, que várias delas têm grande interesse em conhecer mais sobre o acervo, pensando também no trabalho com seus próprios conteúdos”, disse.

"Eu achei a visita fantástica. Foi um dia muito especial, inclusive para a minha própria vida. Jamais pensei que poderia participar de um evento tão bem elaborado, com uma programação cultural tão rica para nós que vivemos, respiramos e somos apaixonados pelo rádio. Poder conhecer a exposição, o museu e os equipamentos que fazem a história do rádio é a realização de um sonho”, afirmou na ocasião o representante da Rádio Nova FM de Cuiabá (MT), Joe Pablo.

Programação – Encontro RNCP

Segunda-feira (18)

13h30 – Mesa de Abertura

15h – Painel 1: Inovação e TV 3.0

16h – Informe MGI e Fluxos Regulatórios

17h – Painel Inovação e Rádio

Terça-feira (19)

9h – Painel Experiências Regionais RNCP

11h – Painel Integração de Conteúdos e Destaques da Rede

14h – Painel Cobertura das Eleições 2026

15h30 – Painel Participação Social na Comunicação Pública

16h30 – Mesa Final – Agenda Estratégica RNCP 2026

17h30 – Encerramento