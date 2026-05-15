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Cultura

Festa literária de Santa Teresa reúne cultura, arte e literatura

João Bosco, Marcelo Rubens Paiva e Roseana Murray serão homenageados
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 10:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 17/05/2024 - Festa Literária de Santa Teresa Foto: Flist/Divulgação
© Flist/Divulgação

A 18ª edição da Festa Literária de Santa Teresa (Flist) ocorre neste sábado (16) e domingo (17), no Centro Cultural Municipal Parque Glória Maria, no Rio, com entrada gratuita.

João Bosco, Marcelo Rubens Paiva e Roseana Murray serão homenageados por mais de 100 artistas convidados. Clique

Segundo os organizadores, o evento terá programação que integra literatura, música, teatro, dança, artes plásticas, artesanato, gastronomia, exposições e encontros com autores.

>> Clique aqui e acesse a página da Flist na internet

Anualmente, a Flist recebe mais de 18 mil pessoas que movimentam a economia do charmoso bairro do Rio de Janeiro. O Centro Educacional Anísio Teixeira (Ceat) é o organizador da festa literária.

As atividades poderão ser conferidas em diferentes ambientes do Parque Glória Maria, incluindo o Teatro Ruth de Souza, com apresentações teatrais e musicais, além de espaços como o Palanque das Letras, a Galeria Principal e o Túnel Literário, que recebem bate-papos, mesas, lançamentos e contações de histórias.

A escritora Ninfa Parreiras, curadora da Flist, conta que celebrar João Bosco, Marcelo Rubens Paiva e Roseana Murray é celebrar trajetórias que atravessam gerações e contribuem para a formação de leitores

Ao longo dos dois dias, a Flist receberá mais de 100 artistas confirmados e uma série de espaços que ampliam o acesso à leitura e à cultura, como quatro livrarias, ponto de braile, tenda de brinquedos e áreas de artesanato e gastronomia.

"Mais do que uma festa literária, a Flist é um encontro que movimenta a cena cultural e a economia criativa de Santa Teresa, aproxima diferentes linguagens e transforma o Parque Glória Maria em um espaço de descobertas e convivência. Nesta 18ª edição, estamos ampliando ainda mais as ações de inclusão, com espaços dedicados a diferentes públicos e vivências", disse Ninfa Parreira.

Programação 

Entre os destaques estão os bate-papos inclusivos sobre gênero e raça nas artes, a conversa O Bêbado e a Equilibrista: a vida entre o caos e a invenção, e o debate Ré por ser Mulher.

Os visitantes também terão a oportunidade de conferir atrações como a Roleta do Bosco: música e teatro no palco e com a presença de integrantes do Sarau Poesia Andarilha e estudantes do Ensino Médio do Ceat; enquanto a cultura urbana chega com a apresentação de Eddi MC, que apresenta o rap da Baixada Fluminense; e o Slam do Estudante.

A presença indígena atravessa diferentes atividades que vão do Grafismo Indígena, com Sandro Akroá, à Conversa no Terraço com Luciana Tupinambá, passando por Indígenas e Aldeamentos Urbanizados, seguida de Roda de Maracá com o Cacique Urutau, e a contação de histórias com Melissa Xakriabá, além dos Contos de Pindoretá com Sol Jacy.

Serviço 

18ª Festa Literária de Santa Teresa (Flist) – CEAT

16 de maio (das 9h30 às 19h) e 17 de maio (das 10h às 18h)

Centro Cultural Municipal Parque Glória Maria (Rua Murtinho Nobre, 169 – Santa Teresa)

 

Edição:
Denise Griesinger
Flist festa literária de santa teresa João Bosco Marcelo Rubens Paiva Roseana Murray
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