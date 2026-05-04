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Cultura

Filme nigeriano ganha Festival Internacional de Cinema de Brasília

Foram mais de 800 filmes de todo o mundo inscritos no BIFF 2026
Agência Brasil
Publicado em 04/05/2026 - 17:06
Brasília
Brasília (DF), 15/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Cena do filme A Sombra do Meu Pai (Nigéria), que será exibido no BIFF 2026. Foto: BIFF 2026/Divulgação
© BIFF 2026/Divulgação

O longa nigeriano A Sombra do Pai, dirigido por Akinola Davies Jr., foi o vencedor da mostra competitiva do Festival Internacional de Cinema de Brasília (BIFF 2026).

Segundo os organizadores, o júri, composto por Edileuza Penha, Luciana Melo e Joaquim Otávio, destacou a força estética e narrativa da obra. Primeiro longa-metragem do diretor, o filme acompanha a travessia íntima de um pai ausente e seus filhos por um país em ruínas, entrelaçando memórias e fragmentos autobiográficos em uma jornada marcada por afeto, perda e resistência.

Outro destaque do festival foi o filme Hungria – Em Busca de um Sonho, inspirado na trajetória do rapper Hungria, a obra trouxe para a tela bairros de Brasília. Segundo a diretora do festival, Anna Karina de Carvalho, sessões chegaram a reunir mais de 500 pessoas, muitas delas vivenciando pela primeira vez a experiência do cinema em sala.

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Na mostra BIFF Junior, que contou com curadoria mirim de Théo Medon, Melina Vargas e Julia Merheb e votação do público, o vencedor foi A Arca de Noé, de Sérgio Machado, voltado para o público jovem. Théo Medon, de 16 anos, participou ativamente da seleção e destacou o impacto do cinema em sua formação.  “Os filmes fazem com que eu conheça culturas distintas”

Realizado no icônico Cine Brasília, Anna Karina diz que o BIFF 2026 reafirmou seu compromisso com o acesso gratuito e a formação de público. Com mais de 800 filmes inscritos de todo o mundo, o festival celebrou também um recorde de produções brasileiras.

Vencedores do BIFF 2026

  • Melhor Filme (Júri Oficial): A Sombra do Pai
  • Melhor Filme (Júri Popular): Hungria – Em Busca de um Sonho
  • Melhor Filme (BIFF Junior): A Arca de Noé, de Sérgio Machado
  • Menção Honrosa (Júri Oficial): Hungria – Em Busca de um Sonho

 

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Edição:
Maria Claudia
BIFF 2026 Festival Internacional de Cinema de Brasília filme nigeriano
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