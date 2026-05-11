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Cultura

Governo de São Paulo lança editais para Pontos e Pontões de Cultura

Inscrições podem ser feitas pela internet até 29 de junho
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/05/2026 - 16:30
São Paulo
Governo de São Paulo lança editais para Pontos e Pontões de Cultura
© Nilton Fukuda

Começam a partir desta terça-feira (12) as inscrições para novos Pontos e Pontões de Cultura no estado de São Paulo. O edital de premiação prevê até 80 contemplados, com R$ 30 mil para 40 coletivos, totalizando R$ 1,2 milhão, e R$ 60 mil para 40 entidades, totalizando R$ 2,4 milhões. As inscrições vão até o dia 29 de junho e podem ser feitas pelo site.

O edital de fomento a projetos continuados, viabilizados por meio do termo de compromisso cultural para Pontos de Cultura, deve contemplar até 40 projetos no valor de R$ 300 mil, totalizando investimento de R$ 12 milhões. O edital de fomento para Pontões de Cultura, viabilizados pelo mesmo termo, prevê a contemplação de 9 projetos, em valores até R$ 800 mil, totalizando R$ 7,2 milhões. A duração é de dois anos para cada.

“Os Pontos e Pontões de Cultura são extremamente importantes, especialmente no interior do estado, por articularem, nos territórios, ações com atividades locais e contínuas que formam público e profissionais da cultura”, afirmou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

O lançamento dos editais veio após as discussões do 4º Fórum Estadual de Pontos de Cultura, considerado o maior encontro da rede paulista de Pontos e Pontões de Cultura e promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em fevereiro deste ano, que reuniu mais de 800 participantes e 600 grupos e entidades culturais.

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Edição:
Maria Claudia
Pontos de Cultura pontões de cultura São Paulo
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