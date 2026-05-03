logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Mais de 2 milhões de pessoas assistem ao show de Shakira em Copacabana

Evento deve movimentar cerca de R$ 800 milhões na economia carioca
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/05/2026 - 13:11
Rio de Janeiro
People attend Shakira's open concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil, May 2, 2026. REUTERS/Pilar Oliver
© REUTERS/Pilar Oliver/Proibida reprodução

O show da cantora colombiana Shakira, na praia de Copacabana, neste sábado (02) atraiu uma multidão de 2 milhões de pessoas, pelos cálculos da Prefeitura do Rio de Janeiro. A artista foi a terceira atração do projeto Todo Mundo do Rio, que, em 2024 e 2025, promoveu os shows de Madonna e Lady Gaga, também com público semelhante.   

A apresentação foi aberta por um show de drones, que desenharam uma loba no céu carioca, já que o animal é o símbolo da cantora. Shakira abriu o show com uma roupa das cores do Brasil e falando em português, sobre a sua longa trajetória de passagens pelo nosso país.

Em diversos momentos, a cantora dedicou o show às mulheres, especialmente às mães que cuidam dos filhos sozinhas. Quatro artistas brasileiros dividiram o palco com Shakira: Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

Shakira performs during an open concert at the Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil May 2, 2026. REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAY
Colombiana abriu o show com uma roupa das cores do Brasil - REUTERS/Ricardo Moraes/Proibida reprodução

Balanço de serviços

Os três postos médicos instalados em Copacabana realizaram 400 atendimentos, sendo necessária a remoção de 64 pessoas para hospitais municipais no entorno. As principais causas dos atendimentos foram mal-estar, pequenos traumas e excesso de bebida alcoólica. 

Na manhã antes do show, a Secretaria Municipal de Saúde também operou um posto de vacinação em local próximo ao show, oferecendo imunização contra influenza, sarampo, caxumba rubéola, difteria e tétano.

Os profissionais de limpeza urbana recolheram 362 toneladas de resíduos, durante e após o show. O serviço contou com cerca de 2 mil garis, desde a pré-limpeza, na sexta-feira (1º) até a conclusão do trabalho, já na madrugada deste domingo (03). 

Balanço econômico

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico estima que o show deve movimentar cerca de R$ 800 milhões na economia carioca, graças à injeção extra de dinheiro em setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

O projeto Todo Mundo no Rio é realizado pela Prefeitura do Rio em parceria com a produtora Bonus Track, e patrocínio de diversas empresas privadas. Os shows com artistas de renome internacional estão previstos para, pelo menos, até 2028. 

De acordo com a Prefeitura, as apresentações já levaram ao aumento no fluxo de turistas da cidade maravilhosa. Em 2024, o crescimento no feriado do Dia do Trabalho foi de 34,2% em relação ao ano anterior. Em 2025, o aumento foi de 90,5% na comparação com 2023.

A arrecadação da cidade com o Imposto sobre Serviços ligados a turismo, eventos, transporte e atividades associadas foi 23,2% maior em maio de 2025, na comparação com 2023. Para o poder municipal, os shows também aumentam a projeção internacional do Rio, impulsionando o turismo em outras épocas do ano. 

Relacionadas
A drone view of preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Shakira: esquema de segurança dará apoio a 2 milhões de pessoas no Rio
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Bombeiros fazem última vistoria em estruturas para show de Shakira
Edição:
Sabrina Craide
Shakira Copacabana Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro segue internado com quadro estável após cirurgia
dom, 03/05/2026 - 15:29
Brumadinho, (MG), 24/04/2026 – A instalação Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe de Hélio Oiticica no Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Inhotim vai celebrar 20 anos com três novas atrações no 2º semestre
dom, 03/05/2026 - 14:32
Canoas (RS), 21/06/2024 - A professora Suelem Furlanetto dentro de sala de aula na Escola Municipal Rio Grande do Sul, após enchente que atingiu toda a escola. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Educação Inscrições para formação de professores de matemática vão até o dia 15
dom, 03/05/2026 - 14:02
People attend Shakira's open concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil, May 2, 2026. REUTERS/Pilar Oliver
Cultura Mais de 2 milhões de pessoas assistem ao show de Shakira em Copacabana
dom, 03/05/2026 - 13:11
Brasília (DF), 03/05/2026 - Defesa Civil Nacional envia equipe técnica à Paraíba para apoiar municípios atingidos pelas chuvas. Foto: MIDR/Divulgação
Geral Governador decreta estado de calamidade pública na Paraíba
dom, 03/05/2026 - 13:06
São Paulo (SP), 03/05/2026 - Escola Superior de Teatro Foto: Escola Superior de Teatro
Cultura Faculdade pública de teatro em SP abre inscrições até dia 15
dom, 03/05/2026 - 11:35
Ver mais seta para baixo