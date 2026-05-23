Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no centro do Rio

Tema do evento neste ano é O Poder da Decisão

Na região central do Rio de Janeiro, milhares de fiéis se reuniram neste sábado (23) para celebrar a Marcha para Jesus, considerado um dos maiores eventos cristãos do país.

A concentração, na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, começou com muita fé e música, desde as primeiras horas da manhã. Por volta das 14h, o público seguiu em caminhada até a Praça da Apoteose.

Essa é a 19ª edição da marcha, que neste ano tem o tema O Poder da Decisão, baseado no texto bíblico de Josué 24:15 - “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.

A expectativa é que mais de 300 mil pessoas participem do evento. No palco, artistas da música gospel comandam uma programação gratuita planejada para durar mais de oito horas.

“Não é sobre um show, é sobre um posicionamento, é sobre um divisor de águas, é esperar que os céus vão responder às nossas orações”, disse o pastor Leandro Silva, que preside o Conselho de Ministros do Rio de Janeiro (Comerj), principal organizador do evento.

A marcha é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado desde 2023 e assume “o compromisso de estimular, apoiar, preservar e divulgar as manifestações culturais, religiosas e expressões artísticas, inclusive as de iniciativas populares”.