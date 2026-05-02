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Cultura

Metrô inicia venda da pulseira para retorno do show de Shakira

Expectativa é que 2 milhões de pessoas assistam o show em Copacabana
Douglas Correa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/05/2026 - 11:20
Rio de Janeiro
Shakira, the Colombian singer, performs during a massive concert in Mexico City's Zocalo, which, according to city officials, draws an estimated 400,000 people, in Mexico City, Mexico, on March 1, 2026. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto)NO USE FRANCE
© Reuters/Gerardo Vieyra/Arquivo/Proibida reprodução

A concessionária MetrôRio iniciou às 6h da manhã deste sábado (2), a venda da pulseira de retorno, que será entregue assim que o cliente pagar a tarifa nas catracas, na ida ao evento “Todo Mundo no Rio” com Shakira, na Praia de Copacabana. O objetivo é agilizar e melhorar o fluxo de embarque do público no sistema metroviário no retorno do show para casa. A expectativa é que 2 milhões de pessoas assistam ao show da artista colombiana.

A venda das pulseiras de retorno será realizada até as 22h em todas as estações do sistema metroviário, exceto nas estações de Copacabana (Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo). A pulseira não será obrigatória e poderá ser adquirida diretamente nas catracas durante o embarque de ida ao show, no valor de R$ 15,80 (7,90 de ida + 7,90 de volta), garantindo rapidez no retorno do evento.

Para a compra, o cliente poderá utilizar os cartões Riocard, Jaé e Giro, além de pagamento por aproximação com cartões de crédito e débito, ou ainda dispositivos com tecnologia NFC, como celulares e relógios, diretamente nas catracas.

Durante a operação especial serão aceitos também para embarque no metrô, tanto na ida quanto na volta, os cartões de passagem do MetrôRio, Giro, Jaé ou RioCard ou NFC direto nas catracas. A concessionária recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões com antecedência. A tarifa é R$ 7,90 para a ida e o mesmo valor para a volta. Os passageiros podem, ainda, inserir créditos no cartão Giro pelo site ou aplicativo do MetrôRio, além de usar o pagamento por aproximação (NFC), direto na catraca na hora do embarque.

A operação especial do MetrôRio para atender aos clientes que vão ao evento “Todo Mundo no Rio”, com show da cantora Shakira, começa às 5h deste sábado (2) e segue até as 23h de domingo (3). Nesse período, as estações de Copacabana funcionarão 24 horas.

Já as demais estações do metrô vão operar normalmente, das 5h à meia-noite, e após o horário habitual de fechamento, permanecerão abertas apenas para desembarque do público do evento até as 7h de domingo (3).

Neste sábado, durante a volta da apresentação da cantora colombiana até as 7h de domingo, a Linha 2 vai operar entre a estação Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai/Tijuca e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Com isso, todos os trens seguirão direto para as estações de Copacabana.

Já domingo, a partir das 7h, a Linha 2 vai funcionar entre Pavuna e Botafogo, e a integração entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. Nos dois dias, as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Estação Siqueira Campos

Para a ida ao show, neste sábado, a orientação da concessionária é que os clientes desembarquem preferencialmente na estação Siqueira Campos, em Copacabana.

A estação Cardeal Arcoverde, também em Copacabana funcionará apenas para desembarque das 16h às 22h; e após as 22h, somente para embarque com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação (NFC).

No retorno para casa, a recomendação é que os clientes também utilizem a estação Siqueira Campos para embarque. A estação conta com dois acessos, maior capacidade de embarque e bilheteria, bem como equipamentos de controle de fluxo, comunicação exclusiva e equipe reforçada para o grande evento. As estações Cardeal Arcoverde/Copacabana e Cantagalo, todas em Copacabana também estarão abertas 24h.

Tanto a Siqueira Campos quanto as estações Cardeal Arcoverde e Cantagalo terão reforço no efetivo de segurança e de operadores de estação, além de estruturas de controle de fluxo de passageiros para direcionar o público, auxiliando no embarque e desembarque.

Devido à proximidade com o palco, as estações poderão ter muita procura, o que pode ocasionar maior tempo para embarque e, por medida de segurança operacional, será realizado controle de fluxo.

Gratuidades

Pessoas com deficiência (PCDs), crianças até 6 anos e 11 meses acompanhados de um adulto com cartão válido de gratuidade ou bilhete digital, e maiores de 65 anos devem apresentar documento oficial comprobatório nas catracas para embarque nas estações durante a operação especial do metrô. Quem tiver dúvida pode procurar as redes sociais do MetrôRio, o SAC (0800 595 1111) ou se informar em uma das 41 estações do sistema.

Para mais informações sobre o funcionamento do metrô, acesse o site (Link) ou procure o SAC do MetrôRio (0800 595 1111).

Regras para embarque

O MetrôRio reforça que, para a segurança de todos, durante o dia 2 e madrugada do dia 3, não será permitido o transporte de grandes volumes, caixa de isopor com gelo, garrafas de vidro, vasilhames, fogos de artifício, cadeiras de praia, bicicletas, skates, patins, patinetes, hoverboards e pranchas de surf. Também não é permitido ingerir bebidas alcoólicas e fumar nos trens e estações. É proibido ainda embarcar descalço, sem camisa ou com trajes de banho.

O MetrôRio orienta que os passageiros fiquem atentos às normas e regras de segurança e utilização. A colaboração e o respeito às regras de convivência são fundamentais para a segurança de todos os clientes.

Serviço

Funcionamento do MetrôRio para show da Shakira

MetrôRio - Linhas 1, 2 e 4

Sábado (2): das 5h à meia-noite, com funcionamento 24 horas nas estações Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo, e as demais estações apenas para desembarque após horário regular até as 7h de domingo.

Sábado (2): no trecho compartilhado entre as estações General Osório e Central do Brasil.

Domingo (3): das 7h às 23h

Transferência entre as linhas 1 e 2

Domingo (3): no trecho compartilhado entre as estações Botafogo e Central do Brasil.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
concessionária MetrôRio Show Shakira Rio de Janeiro Praia de Copacabana Estações
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