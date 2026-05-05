Morre Guto Graça Mello, criador de trilhas sonoras de novelas e discos

O produtor e diretor musical Guto Graça Mello morreu nesta terça-feira (5) aos 78 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado há mais de um mês no Hospital Barra d'Or após uma queda.

Famoso por trilhas de novelas de sucesso na Rede Globo, como Gabriela e Pai Herói e pelo tema de abertura do Fantástico, ele deixa a viúva, Sylvia Massari, duas filhas e dois enteados.

Guto Graça Mello foi responsável pela popularização das trilhas sonoras de novelas da Globo por mais de cinco décadas. Produziu mais de 500 discos, entre eles, de artistas como Rita Lee, Roberto Carlos, Xuxa e foi fundamental na estruturação da produção musical da televisão brasileira.

Amigos e colegas falaram sobre a trajetória de Graça Mello como produtor musical. A cantora Maria Bethânia disse em sua rede social que “o mundo da música deve reverências a ele”.

Bethânia disse que o produtor musical produziu álbuns marcantes na sua carreira como Ciclo (1983) e o disco de sucesso com canções de Roberto Carlos, As canções que Você fez pra Mim, de 1993. Ele também foi diretor musical do show comemorativo dos de 50 anos de carreira de Bethânia, Abraçar e agradecer.

Guto Graça Mello também produziu o primeiro disco da apresentadora Xuxa, na Som Livre. “Guto foi uma honra ter trabalhado com você e ter te conhecido...você faz parte da minha vida e da minha história”.

O compositor e crítico musical Nelson Motta também postou homenagem no Instagram. “Querido amigo e parceiro Guto Graça Mello partiu em paz, deixando uma obra monumental como produtor e arranjador de vários grandes nomes da música brasileira”.

O velório será nesta quarta-feira (6), das 13 às 15h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. O enterro será logo em seguida.