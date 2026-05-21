Pioneiro da arte sacra no Brasil, Frei Agostinho ganha exposição em SP

Os trabalhos de Frei Agostinho de Jesus, reconhecido como um dos precursores da arte sacra no Brasil colonial, estão em uma exposição que começou nesta semana, em São Paulo, na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano.

A mostra reúne 48 obras do artista e há esculturas em terracota, prataria sacra, assim como textos históricos, entre outras produções.

Com curadoria de Rafael Schunk, a exposição demonstra como a arte sacra e, por sua vez, as obras de Agostinho foram influenciadas por diferentes culturas e povos através de relações comerciais e sincretismo religioso.

As obras mostram como as populações indígenas levaram aspectos únicos para a arte sacra produzida no Brasil, como o uso de terracota. Essas obras têm traços específicos da cultura local, que acabaram sendo apropriadas pelos colonizadores e que mais tarde seriam incorporadas ao movimento Barroco.

A exposição também aborda como São Paulo se tornou, devido às trocas culturais, um grande polo para a arte sacra feita em terracota.



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A Fundação Maria Luisa e Oscar Americano fica na Avenida Morumbi, 4077. A entrada é gratuita às terças-feiras. Nos demais dias da semana, a inteira custa R$ 40 e a meia, R$ 20.

O local abre de terça-feira a domingo, das 10h às 17h30.

A mostra fica em cartaz até o fim de setembro.

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior