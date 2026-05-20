logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Pontos MIS exibe documentário Ninguém Sai Vivo Daqui, em Sorocaba

Sessão é organizada pela Frente de Luta Antimanicomial de Sorocaba
Letycia Treitero Kawada - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/05/2026 - 17:43
São Paulo
Profissionais da saúde, pacientes e familiares protestam contra a política de saúde mental no Dia Nacional da Luta Antimanicomial.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Cine-Vagão, realizado no âmbito do Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som, exibirá nesta quinta-feira (21), em Sorocaba, São Paulo, o documentário Ninguém Sai Vivo Daqui. A atividade, gratuita, é organizada pela Frente de Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas) e inclui um bate-papo sobre a temática. 

O filme é inspirado no premiado livro-reportagem Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, e ambientado no Hospital Psiquiátrico Colônia, de Barbacena, Minas Gerais. A direção é de André Ristum.  

O título é mais um dos inúmeros canais de denúncia e registro histórico dos atos de tirania dentro de instituições psiquiátricas. Esses espaços recolhiam tanto pessoas com transtornos mentais mais graves como outras que apresentavam quadros de adoecimento mental mais brandos. 

Também eram empurradas para o interior das instituições pessoas sãs, consideradas execráveis, por se comportar de modo distinto da maioria da sociedade. O isolamento era imposto, inclusive, quando não se encaixavam nos valores socialmente aceitos.

Essa regra punitiva se aplicava a mulheres que buscavam romper com o modelo de gênero esperado delas, como a mineira Maura Lopes Cançado

Completamente consciente do que lhe acontecia ao ser institucionalizada, ela escreveu Hospício é Deus, um dos mais importantes livros que recontam as violências cometidas contra pacientes e naturalizadas, como se fizessem parte do tratamento.

A obra já abriu o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 2023, e foi exibido no Tallinn Black Nights, na Estônia, Leste Europeu. Levou prêmios de Melhor Filme e Melhor Roteiro no Social World Film Festival, na Itália.

A conversa será conduzida por Igor Ogri, produtor cultural e articulador de projetos no campo da cultura e da arte. 

A programação de todas as cidades contempladas pelo Pontos MIS pode ser consultada no site do programa.

Serviço

  • Exibição gratuita do documentário Ninguém Sai Vivo Daqui, de André Ristum
  • Quinta-feira (21), 19h
  • Local: Antiga Estação Vila Assis | Rua Dr. Moreira Salles, altura do número 441 - Sorocaba (SP)

O Cine-Vagão é itinerante. Então, é importante sempre verificar o local da sessão perto de seu horário, já que poderá haver alteração de local em caso de chuva.

As sessões são viabilizadas por meio da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. 

Relacionadas
FOTO DE ARQUIVO - Pavilhão do Hospital Colônia de Barbacena. Foto: Arquivo Público Mineiro/Divulgação
Luta antimanicomial: UFJF e UFMG se desculpam por cadáveres em aulas
Profissionais da saúde, pacientes e familiares protestam contra a política de saúde mental no Dia Nacional da Luta Antimanicomial.
Tratamento humanizado ainda é desafio na luta antimanicomial no país
Rio de Janeiro (RJ), 14/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - 80 anos dos ateliês terapêuticos da psiquiatra Nise da Silveira. Retrato bordado da dra. Nise da Silveira. Foto: CPRJ/Divulgação
Ateliês de Nise da Silveira completam 80 anos
Edição:
Fernando Fraga
Cine-Vagão Pontos MIS Museu da Imagem e do Som Ninguém Sai Vivo Daqui cinema
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Justiça MP e Polícia Civil investigam contrato entre ONG e prefeitura de SP
qua, 20/05/2026 - 18:03
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino pede que Câmara explique viagem de Mário Frias ao exterior
qua, 20/05/2026 - 17:48
Profissionais da saúde, pacientes e familiares protestam contra a política de saúde mental no Dia Nacional da Luta Antimanicomial.
Cultura Pontos MIS exibe documentário Ninguém Sai Vivo Daqui, em Sorocaba
qua, 20/05/2026 - 17:43
20/05/2026 - São Paulo - Manifestantes fazem ato no Aeroporto de Guarulhos para pedir pelo fim da escala 6x1. Foto: Fabiano Polayna/Siemaco-SP
Geral Manifestação no Aeroporto de Guarulhos pede fim da escala 6x1
qua, 20/05/2026 - 17:15
20-05-2026 - O ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante apresentação dos resultados da PND e Enade das Licenciaturas de 2025. Foto: Fábio Nakakura/Ministério da Educação
Educação Prova Nacional Docente: 65% são aprovados e estão aptos a lecionar
qua, 20/05/2026 - 17:15
Brasília (DF), 22/07/2025 - Rapper Oruam. Foto: reserva.oruam/Instagram
Justiça Ministério Público de São Paulo pede prisão do rapper Oruam
qua, 20/05/2026 - 17:10
Ver mais seta para baixo