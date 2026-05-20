Pontos MIS exibe documentário Ninguém Sai Vivo Daqui, em Sorocaba

Sessão é organizada pela Frente de Luta Antimanicomial de Sorocaba

O Cine-Vagão, realizado no âmbito do Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som, exibirá nesta quinta-feira (21), em Sorocaba, São Paulo, o documentário Ninguém Sai Vivo Daqui. A atividade, gratuita, é organizada pela Frente de Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas) e inclui um bate-papo sobre a temática.

O filme é inspirado no premiado livro-reportagem Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, e ambientado no Hospital Psiquiátrico Colônia, de Barbacena, Minas Gerais. A direção é de André Ristum.

O título é mais um dos inúmeros canais de denúncia e registro histórico dos atos de tirania dentro de instituições psiquiátricas. Esses espaços recolhiam tanto pessoas com transtornos mentais mais graves como outras que apresentavam quadros de adoecimento mental mais brandos.

Também eram empurradas para o interior das instituições pessoas sãs, consideradas execráveis, por se comportar de modo distinto da maioria da sociedade. O isolamento era imposto, inclusive, quando não se encaixavam nos valores socialmente aceitos.

Essa regra punitiva se aplicava a mulheres que buscavam romper com o modelo de gênero esperado delas, como a mineira Maura Lopes Cançado.

Completamente consciente do que lhe acontecia ao ser institucionalizada, ela escreveu Hospício é Deus, um dos mais importantes livros que recontam as violências cometidas contra pacientes e naturalizadas, como se fizessem parte do tratamento.

A obra já abriu o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 2023, e foi exibido no Tallinn Black Nights, na Estônia, Leste Europeu. Levou prêmios de Melhor Filme e Melhor Roteiro no Social World Film Festival, na Itália.

A conversa será conduzida por Igor Ogri, produtor cultural e articulador de projetos no campo da cultura e da arte.

A programação de todas as cidades contempladas pelo Pontos MIS pode ser consultada no site do programa.

Serviço

Exibição gratuita do documentário Ninguém Sai Vivo Daqui, de André Ristum

Quinta-feira (21), 19h

Local: Antiga Estação Vila Assis | Rua Dr. Moreira Salles, altura do número 441 - Sorocaba (SP)

O Cine-Vagão é itinerante. Então, é importante sempre verificar o local da sessão perto de seu horário, já que poderá haver alteração de local em caso de chuva.

As sessões são viabilizadas por meio da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.