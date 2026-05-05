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Cultura

Prêmio Rio de Contos está com inscrições abertas

Vencedores terão mentorias individuais e publicarão livro coletivo
Mariana Tokarnia - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 05/05/2026 - 18:59
Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO (RJ), 26/05/2022 - CALEIDOSCÓPIO DA CULTURA / LER / FUNARJ / SALÃO CARIOCA DO LIVRO - Na foto, a idealizadora do projeto, Bárbara Cortesi no lançamento da 3ª edição do Prêmio Rio de Contos e 4ª edição do Caleidoscópio da Cultura, projetos que visam fomentar cultura através da democratização da literatura. Ambos os projetos são promovidos pela FUNARJ e LER / Salão Carioca do Livro. Foto: Alexandre Brum/Ag. Enquadrar
© Alexandre Brum/Ag. Enquadrar

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Rio de Contos, que selecionará ao menos 20 autores. Os ganhadores receberão mentorias individuais e participarão de formação conduzida por escritores e professores referências no saber acadêmico e na prática literária.

Ao final da formação, com duração de seis meses, os autores publicarão um livro coletivo de contos. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho pelo site da premiação. Todo o processo, da inscrição à formação, é gratuito.

O prêmio é realizado pela Mater Produções e pela Leia Brasil, em parceria com o Ministério da Cultura. Esta edição conta com o apoio da Academia Brasileira de Letras (ABL). 

Para participar é preciso morar no estado do Rio de Janeiro, ter mais de 18 anos, e não ter publicado livro por editora de grande porte, com distribuição expressiva em livrarias em todo o território nacional, nos últimos 10 anos. 

Rio de Contos 

Segundo a organização do prêmio, o Rio de Contos tem como objetivo ser uma plataforma de descoberta, formação e projeção de novos escritores fluminenses, fortalecendo a diversidade de vozes e ampliando a circulação da produção literária no estado. 

Nas três primeiras edições, o prêmio recebeu mais de 1,5 mil inscrições habilitadas, de 56 das 92 cidades do estado. Foram selecionados 76 autores e autoras de 18 municípios. 

Programação

Entre os destaques da programação estão o curso de escrita literária ministrado pela professora Cláudia Chigres, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), atividades voltadas às dinâmicas textuais com o professor Leonardo Tônus da Universidade de Sorbonne, de Paris, além de uma aula magna de língua portuguesa com o professor Pasquale Cipro.

Entre os jurados desta edição estão o imortal Geraldo Carneiro, da ABL; Geovani Martins, autor de O Sol na cabeça, vencedor do Prêmio Rio de Literatura; Marcelo Moutinho, vencedor do Prêmio Jabuti de Crônica 2022; e Ana Paula Lisboa, escritora, produtora e narradora multimídia, que atua entre Brasil e Angola. 

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Edição:
Aline Leal
Literatura Rio de Contos Prêmio Rio de Contos
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