Prêmio Rio de Contos está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Rio de Contos, que selecionará ao menos 20 autores. Os ganhadores receberão mentorias individuais e participarão de formação conduzida por escritores e professores referências no saber acadêmico e na prática literária.

Ao final da formação, com duração de seis meses, os autores publicarão um livro coletivo de contos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho pelo site da premiação. Todo o processo, da inscrição à formação, é gratuito.

O prêmio é realizado pela Mater Produções e pela Leia Brasil, em parceria com o Ministério da Cultura. Esta edição conta com o apoio da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Para participar é preciso morar no estado do Rio de Janeiro, ter mais de 18 anos, e não ter publicado livro por editora de grande porte, com distribuição expressiva em livrarias em todo o território nacional, nos últimos 10 anos.

Rio de Contos

Segundo a organização do prêmio, o Rio de Contos tem como objetivo ser uma plataforma de descoberta, formação e projeção de novos escritores fluminenses, fortalecendo a diversidade de vozes e ampliando a circulação da produção literária no estado.

Nas três primeiras edições, o prêmio recebeu mais de 1,5 mil inscrições habilitadas, de 56 das 92 cidades do estado. Foram selecionados 76 autores e autoras de 18 municípios.

Programação

Entre os destaques da programação estão o curso de escrita literária ministrado pela professora Cláudia Chigres, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), atividades voltadas às dinâmicas textuais com o professor Leonardo Tônus da Universidade de Sorbonne, de Paris, além de uma aula magna de língua portuguesa com o professor Pasquale Cipro.

Entre os jurados desta edição estão o imortal Geraldo Carneiro, da ABL; Geovani Martins, autor de O Sol na cabeça, vencedor do Prêmio Rio de Literatura; Marcelo Moutinho, vencedor do Prêmio Jabuti de Crônica 2022; e Ana Paula Lisboa, escritora, produtora e narradora multimídia, que atua entre Brasil e Angola.