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Cultura

Primeira mulher intérprete do carnaval do Rio recebe prêmio da Alerj

Jéssica Martin puxou o samba-enredo da Beija-Flor neste ano
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/05/2026 - 11:35
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/01/2026 - Jéssica Martin e Nino Milênio intérpretes da Escola de samba Beija-Flor. Foto: Eduardo Hollanda/Divulgação
© Eduardo Hollanda/Divulgação

A cantora Jéssica Martin, que fez história no carnaval carioca deste ano, ao se tornar a primeira mulher intérprete de uma escola de samba do Grupo Especial, recebe neste domingo (03) o Prêmio Dandara. A honraria é concedida pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O Prêmio Dandara homenageia mulheres negras que atuam pela transformação social e pela igualdade de gênero e raça, promovendo transformações em seus territórios e áreas de atuação. 

Jéssica Martin, intérprete da Beija-Flor de Nilópolis, foi escolhida para receber a honraria este ano em reconhecimento pela sua trajetória artística e sua contribuição para a valorização da cultura popular e do protagonismo das mulheres no samba. 

A cantora se tornou intérprete oficial da escola após vencer um reality show realizado pela agremiação para escolher o substituto de Neguinho da Beija-Flor, lenda do carnaval carioca, que se aposentou da função, após puxar os desfiles da escola por 50 anos. Ela assumiu a função ao lado do cantor Nino do Milênio. 

A entrega do Prêmio Dandara será feita pela presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, em uma bar na Tijuca, zona Norte da capital, com a presença de lideranças do samba, representantes do movimento negro e mulheres da cultura. Ao final, Jéssica se apresentará ao lado da bateria da Beija-Flor. 

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Edição:
Sabrina Craide
Alerj Jéssica Martin carnaval carnaval do Rio Carnaval 2026 Beija-Flor
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