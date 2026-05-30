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Cultura

Programa Conversa com o Autor, da Rádio MEC, recebe Luize Valente

Na atração, convidada fala de seu novo romance A Confraria da Oliveira
Rádio MEC
Publicado em 30/05/2026 - 18:30
Brasília
Brasília - DF - 30/05/2026 - Programa Conversa com o Autor, da Rádio MEC, recebe Luize Valente. Foto Rádio MEC.
© Rádio MEC.

A Rádio MEC transmite, neste domingo (31), às 12h30, mais uma edição inédita do Conversa com o Autor, que apresenta um bate-papo com a escritora e jornalista Luize Valente. Na entrevista concedida à apresentadora Katy Navarro, Luize fala do seu novo romance A Confraria da Oliveira.

Durante o programa, a convidada explica o processo de criação do livro, a construção dos personagens, a intensa pesquisa realizada e a relação da obra com sua própria história de vida. Segundo a autora, o romance é sobre pertencimento e transmissão, sobre as marcas que herdamos e as que decidimos, finalmente, plantar.

Enredo

No dia em que completa 50 anos, a personagem Branca recebe uma notícia inesperada: herdou uma oliveira - árvore de azeitonas - em Santarém, Portugal, de um parente desconhecido. A herança é o ponto de partida do romance que narra a vida de duas mulheres separadas por quatro séculos e unidas por um segredo familiar.

Com uma estrutura que alterna passado e presente, a história começa na cidade do Rio de Janeiro, em 2018, e volta à Portugal do século XVI.

Em paralelo à revelação da herança, Branca atravessa um momento de esgotamento profissional e pessoal, presa a um relacionamento que se deteriora em conflitos sutis e relações de poder. A desavença em torno do corte do galho de uma árvore é o estopim para Branca terminar seu casamento, pedir demissão e seguir para Portugal atrás da inusitada herança.

No século XVI, sua antepassada, também Branca, é denunciada ao Santo Ofício depois de um conflito doméstico, também motivado pelo corte do galho de uma árvore, que muda o rumo de sua vida. Duas trajetórias em busca de liberdade e identidade numa história que atravessa gerações marcadas por migrações, amores interrompidos e segredos enterrados.

Luize Valente publicou os livros O Segredo do Oratório, Uma Praça em Antuérpia e Sonata em Auschwitz. Ela também é cineasta documentarista e tem romances históricos e documentários premiados.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado e produzido pela jornalista Katy Navarro, são quase 30 minutos de uma conversa que gira em torno dos lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros. 

Os episódios da nova temporada também ficam disponíveis em formato de videocast no canal da emissora pública no YouTube.

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Edição:
Aline Leal
Rádio MEC Conversa com o Autor Luize Valente
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