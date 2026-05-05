Programa Tarde Nacional SP, da Rádio Nacional, recebe Prêmio APCA

O programa Tarde Nacional SP, da Rádio Nacional, foi laureado pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) na categoria Melhor Programa Cultural de Rádio de 2025.

A conquista foi entregue na 70ª cerimônia de premiação do troféu no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista, nesta segunda, dia 4 de maio.

“A EBC foi premiada pelo segundo ano consecutivo. Agora para a Rádio Nacional, que recebe seu primeiro prêmio APCA em 90 anos de existência. Um reconhecimento da nossa história e também da renovação que estamos implantando na emissora”, afirmou durante a solenidade a diretora presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino.

"É um reconhecimento importante à Rádio Nacional que está há 90 anos formando público. E também mostra o acerto que tivemos em investir em uma programação com a cara de São Paulo”, afirma o gerente executivo de Rádios, Thiago Regotto.

"O prêmio é um reconhecimento do esforço que fazemos todos os dias para levar ao ar um programa de qualidade. Somos uma equipe pequena, mas extremamente dedicada a essa tarefa. Este é o primeiro Prêmio APCA em 90 anos de Rádio Nacional. E, em 2026, a própria APCA celebra uma data importante: 70 anos de sua fundação", comemora o coordenador de Programação da Rádio Nacional São Paulo e apresentador do Tarde Nacional SP, Victor Ribeiro.

Apresentado de segunda a sexta, ao vivo, entre 15h e 17h, o Tarde Nacional SP é transmitido pelo dial da Rádio Nacional de São Paulo, em 87,1 FM. O público de outras localidades também pode acompanhar a produção no site e no app Rádios EBC.

A atração radiofônica combina entrevistas, prestação de serviço, reportagens e agenda cultural com enfoque na Grande São Paulo. O programa ainda inclui colunas com novidades musicais, achados da literatura e formação da identidade cultural da cidade.

Até janeiro deste ano, Victor Ribeiro dividia o microfone da produção com o jornalista Guilherme Strozi. Desde março, ele apresenta o programa Tarde Nacional SP com Roberto Amargo. Também participam do programa o jornalista Leandro Martins, responsável pela agenda cultural e as jornalistas Priscila Kerche e Sarah Quines.

Victor Ribeiro destaca o diferencial da comunicação pública.

"A cultura alcança lugares que normalmente outros tipos de conteúdo não conseguem. Ela emociona a gente, porque mexe com memória, afeto e pensamentos muito íntimos. Todo dia a gente entra no ar com o objetivo de apresentar assuntos do cotidiano da cidade com essa abordagem pelo viés do cidadão. Nas entrevistas com artistas, a ideia é falar sobre o fazer arte com profundidade. Os convidados demonstram surpresa com isso", revela o coordenador da Rádio Nacional na capital paulista.

Victor Ribeiro também ressalta a seleção musical da emissora pública. "O Tarde Nacional é um espaço importante para a troca de ideias. Além disso, tem um trabalho em parceria com a equipe de permear tudo isso com músicas escolhidas por uma curadoria muito cuidadosa, feita para apresentar novos sons, destacar pérolas da música brasileira e, claro, sem faltar aquelas canções para aumentar o volume e cantar junto", completa.

Sem Censura conquistou a láurea no ano anterior

Pelo segundo ano consecutivo, uma produção da EBC é ganhadora de um troféu na solenidade. Em 2025, o Sem Censura, da TV Brasil, foi escolhido o Melhor Programa de Televisão. O bate-papo volta com nova temporada com edições inéditas ao vivo no dia 11 de maio.

Sob o comando da apresentadora Cissa Guimarães, a roda de conversa vai ao ar na telinha do canal de segunda a sexta-feira, das 16h às 18h.

Neste ano, a produção também esteve entre os finalistas do Prêmio APCA em sua categoria.

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A emissora pública faz 90 anos em 2026. A marca está na história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

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