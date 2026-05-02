Rádio MEC transmite concerto da Orquestra Sinfônica de SP no domingo

Abertura da temporada 2026 vai ao ar no Programa Plateia às 11h

Neste domingo (3), às 11h, a Rádio MEC FM apresenta mais uma edição do programa Plateia. A atração transmite o concerto de abertura da temporada de 2026 da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O repertório será a Sinfonia nº 9 - Coral, de Beethoven. Esta é mais uma parceria entre o veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Cultura FM de São Paulo.

Desde 1954, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo é uma das referências da cultura paulista e brasileira, promovendo ações e espetáculos culturais. Atualmente, o grupo está sob a regência de Thierry Fischer.

A apresentação disponibilizada aos ouvintes do Plateia foi gravada em 6 de março, na Sala São Paulo. A Nona Sinfonia de Beethoven é uma obra que introduz coros e solistas, celebrando a fraternidade universal. Além disso, foi composta quando o compositor estava quase totalmente surdo.

Sobre o programa

O Plateia, exibido aos domingos, às 11h, é uma seleção de concertos gravados ao vivo pela Rádio MEC FM nos mais importantes teatros do país.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Plateia - Apresentação da Orquestra do Estado de São Paulo – Domingo (3/5), às 11h, na Rádio MEC FM

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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

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