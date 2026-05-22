Restaurante Trapiá, na Rocinha, é patrimônio cultural imaterial do Rio

Fundado há 22 anos, local é referência em culinária nordestina

O Restaurante Social Trapiá, localizado na comunidade da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do município.

Fundado há 22 anos, o Trapiá é referência da culinária nordestina e emprega cerca de 50 trabalhadores. Considerado símbolo da vida cultural e afetiva da comunidade, o restaurante foi eleito em pesquisa como o mais tradicional da Rocinha.

A iniciativa é do vereador Flávio Valle, presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal. A Lei 9.427/2026 foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (22), reconhecendo a medida e reforçando a comunidade como destaque no turismo comunitário carioca.

Para Flávio Valle valorizar espaços como o Trapiá é condição essencial para dar visibilidade à cultura da favela e fortalecer a identidade positiva desses territórios.

“O Trapiá é parte da identidade da Rocinha e representa a força da nossa cultura. Reconhecê-lo como patrimônio imaterial é também valorizar a Rocinha como referência de turismo comunitário e mostrar que o Rio se fortalece quando preserva sua identidade.”



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Dados do Observatório do Turismo Carioca da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-Rio) revelam que somente em janeiro de 2026, a comunidade recebeu mais de 41 mil visitantes, crescimento de 37% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

No acumulado do ano passado, o fluxo de turistas aumentou 34%, com destaque para o salto de 93% no número de visitantes estrangeiros.