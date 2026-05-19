Semana Nacional de Museus deste ano propõe reflexão sobre união e paz

Com o tema Museus: unindo um mundo dividido, a 24ª Semana Nacional de Museus vai até 24 de maio e propõe uma reflexão sobre o papel dessas instituições na garantia do direito à memória, na promoção da justiça social, no fortalecimento da participação cidadã e atuando como pontes entre divisões culturais, sociais e geopolíticas, promovendo o diálogo, a compreensão e a paz.

O evento reúne este ano 1.004 instituições distribuídas por 401 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal. Um dos grandes destaques da temporada é a acessibilidade: 94% das atividades cadastradas são gratuitas, garantindo que o patrimônio cultural brasileiro possa ser fruído de forma democrática por todos os cidadãos.

No total, são 3.066 atividades cadastradas para celebrar a riqueza do patrimônio histórico e cultural do país. Os eventos são presenciais e online como exposições, visitas guiadas, palestras, seminários, mesas-redondas, oficinas, saraus, rodas de conversa, performances e apresentações musicais e teatrais.



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Toda a programação está disponível na plataforma visite.museus.gov.br, e pode ser consultada pelo estado, cidade ou nome da instituição. A Semana é promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio).