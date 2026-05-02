Shakira: esquema de segurança dará apoio a 2 milhões de pessoas no Rio

O governo do Estado preparou um amplo esquema de atendimento ao público, antes, durante e após o show da cantora Shakira, neste sábado (2), em Copacabana. A operação especial na orla, que deve receber pelo menos 2 milhões de pessoas, envolve forças estaduais e municipais (Polícia Militar (PM), Civil, Bombeiros e Guarda Municipal), que contam com estrutura especial para oferecer apoio efetivo aos fãs, em casos de identificação de qualquer tipo de irregularidade no bairro, incluindo delitos como furtos, assaltos e emergências médicas.

Policiais militares estarão posicionados em torres de observação ao longo do calçadão e da faixa de areia, ampliando o campo de visão e a capacidade de resposta das equipes. O monitoramento também conta com o apoio de uma base móvel da PM, que atua no acompanhamento em tempo real da movimentação do público. Já o Corpo de Bombeiros reforçou a presença de guarda-vidas em toda a extensão da orla do Leme e de Copacabana.

De acordo com a porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronal Cláudia Moraes, "em caso de qualquer tipo de problema, o cidadão procure imediatamente um ponto de apoio ou autoridade, porque a presença da polícia é massiva, bem visível e acessível em qualquer ponto do bairro, principalmente na orla", afirmou.

Segundo Cláudia Moraes, o policiamento será ostensivo, com agentes posicionados em toda a extensão do evento, além de tendas de atendimento na faixa de areia e equipes móveis. Para registro de ocorrência, o público poderá se dirigir à 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), que funcionará como central de flagrantes, ou à 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema). Também estará disponível a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), que receberá bases temporárias de unidades especializadas da polícia.

A porta-voz da PM disse ainda que durante o evento, qualquer situação suspeita ou irregularidade poderá ser comunicada diretamente a agentes de segurança posicionados na área, em pontos de bloqueio ou nas tendas de apoio.

Para atendimentos emergenciais, o público poderá acionar os telefones 190, da Polícia Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros. Equipes de saúde e salvamento estarão distribuídas ao longo da orla, com postos de guarda-vidas e grupos de intervenção rápida preparados para atendimento pré-hospitalar.

Prioridades

Casos de violência contra a mulher poderão ser registradas na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), enquanto situações envolvendo crianças e adolescentes serão atendidas pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Já crimes de intolerância poderão ser direcionados à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI).

Haverá também um posto avançado do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos (JETGE), com equipe voltada para agilizar o atendimento de possíveis ocorrências no próprio local do show.

A megaoperação garante água gelada gratuita para atender os fãs, devido ao forte calor no Rio.

Dicas práticas: a quem vai assistir o show da Shakira. Evite portar grandes quantias em dinheiro; use apenas transporte regular ou aplicativos regulamentados; e guarde documentos em local seguro (de preferência, cópias digitais).

Casos urgentes

– Ligue 190 (Polícia Militar);

– Acione o policial mais próximo ou procure uma das tendas de apoio da PM na orla;

– Em áreas de acesso, dirija-se a pontos de bloqueio e revistas com detectores de metal e reconhecimento facial:

– Lembre-se: drones e câmeras monitoram toda a região e denúncias rápidas ajudam na resposta imediata.

Pontos de apoio:

– 5 tendas de apoio na faixa de areia;

– 78 torres de observação espalhadas pela orla;

– Centro de comando móvel na Praça do Lido;

– Postos de guarda-vidas ao longo da praia;

– Equipes com quadriciclos e motos para atendimento rápido;

– Atendimento médico e emergências/Bombeiros;